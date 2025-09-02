"Сделал для любимого человека": Эктор Хименес-Браво заявил о шантаже из-за слитых в сеть видео

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые отреагировал на обвинения в отношениях с несовершеннолетними. По словам кулинара, информация в сети — фейк, а он уже активно консультируется с юристами.

В своем Instagram ресторатор выложил видео, в котором обратился к поклонникам. Хименес-Браво отметил, что только один ролик в сети является настоящим: его шеф-повар отправлял любимому человеку несколько лет назад.

Эктор Хименес-Браво отреагировал на обвинения

Реакция Эктора Хименеса-Браво

"Друзья, я решил, уже пора с вами поговорить. Не знаю, с чего начать. Начну с главного. Я сейчас консультируюсь с юристами, все серьезно, это не шутки. Человек, который возводит клевету, должен отвечать по закону", — начал свою речь шоумен.

По словам кулинара, когда началась война, то он вместе с семьей выкладывал много видео в поддержку Украины, после чего российские боты начали угрожать.

Ведущий добавил, что у россиян есть много стратегий, чтобы дискредитировать людей.

"Единственное видео, которое я сделал очень давно для любимого человека", — сказал шеф-повар.

Несколько лет назад люди, которые шантажировали тем роликом, просили три тысячи долларов, но Эктор Хименес-Браво отказался. Те исчезли, а четыре года спустя "они здесь".

Более того, кулинар добавил, что тексты он пишет на украинском, проверяя в переводчике, поэтому всегда предложения у него грамотные: "Все знают, все слышали, у меня есть акцент. Но когда я напишу текст, для меня важна грамматика".

Судья "МастерШеф" подчеркнул, что как публичный человек он занят для того, чтобы часто переписываться в мессенджерах.

"Это абсурд. Это фейк. Людям, которые клевещут, я хочу сказать: увидимся в суде", — сказал в конце видео кулинар.

Реакция Богдана Беспалова

Блогер Богдан Беспалов, который и распространил первым информацию о вероятных отношениях Хименеса-Браво с несовершеннолетними и которому писали свидетели, уже отреагировал на комментарий кулинара: "Эктор, а почему так переживал? Как уж на сковородке. Если все неправда — почему не выйти сразу и ответить? Отшутиться, как это круто делает Дорофеева. Почему проходит почти неделя полного молчания... Суд? — тогда будем вызывать свидетелей и всех ребят... Суд? — тогда надо говорить о квартире на Левобережке в которой тоже происходило немало событий. Пусть мир увидит все твои секреты и почему на самом деле ты эмигрировал. Мы готовы. По рукам? До конца так до конца".

