Эктор из "МастерШеф" рассказал, что на самом деле произошло между ним, Клопотенко и Литвиновой

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво прокомментировал ситуацию с Евгением Клопотенко, который заявил, что тот заблокировал его в соцсетях. О вероятной вражде между звездами долго говорили в сети.

Related video

Судья шоу "МастерШеф" дал интервью Маше Ефросининой. В частности, Хименес-Браво рассказал об отношениях с коллегами.

Эктор Хименес-Браво рассказал о коллегах из "МастерШеф"

Эктор о негативных высказываниях экс-судьи "МастерШеф" Татьяны Литвиновой

Литвинова говорила о сложном характере Эктора и что с ним трудно работать, о чем и спросила Маша Ефросинина.

"Меня удивило, что через шесть лет после ухода из шоу она рассказывает в интервью не о том, как перезапустила себя, как продвинулась ее карьера, а о том, что было 6 лет назад. Это ярко показывает тип мышления этого человека", — отметил кулинар.

Эктор подчеркнул, что он в таком случае рассказывал бы о себе.

Эктор Хименес-Браво о ссоре с Евгением Клопотенко

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что Эктор его заблокировал. По словам судьи "МастерШеф", произошла техническая ошибка.

"Я захожу в TikTok и вижу там видео Клопотенко, где тот говорит: "Эктор меня заблокировал". Я захожу в свой Instagram — и реально не могу его найти. Я не понял, куда он делся", — говорит судья проекта.

Эктор добавил, что в списке заблокированных Клопотенко также не было.

Чтобы окончательно разобраться, шеф-повара встретились лично в ресторане.

Евгений Клопотенко Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

"Да, это я предложил встретиться, потому что я не понимал, почему вдруг я должен был блокировать Клопотенко. Он выпускник "МастерШеф", мой выпускник. Не было никакой причины блокировать его", — подчеркнул колумбиец.

Во время личной встречи с Евгением тот подчеркнул, что в условиях большой войны подобные выходки неуместны. После разговора оба пришли к выводу, что произошла техническая ошибка.

Впоследствии Клопотенко сказал, что снова видит страницу Эктора в Instagram. После этого они обменялись сообщениями.

"Честно говоря, это было что-то очень странное. Я был расстроен... В любом случае я его не блокировал. Я вообще не блокирую никого после тех двух первых лет хейта", — добавил шеф-повар.

Более того, по словам Эктора, его любимый сезон "МастерШеф" — пятый. Именно в нем выиграл Евгений Клопотенко.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Эктор хотел присоединиться к 429-му полку беспилотной авиации "Ахиллес". Однако в этот полк не мобилизуют иностранцев.