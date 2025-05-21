"Не можем мобилизовать иностранцев": Эктор Хименес-Браво не смог присоединиться к полку "Ахиллес"

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво хотел присоединиться к 429-му полку беспилотной авиации "Ахиллес". Однако в этот полк не мобилизуют иностранцев, а Эктор имеет колумбийское происхождение. Поэтому он присоединился к внештатной команде полка.

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Об этом сообщил командир полка Юрий Федоренко под сообщением Эктора в Instagram.

"К сожалению, в 429 полк "Ахиллес" не можем мобилизовать иностранцев. Хотя с потенциалом Эктора из него бы получился отличный боец! Поэтому договорились о другой опции сотрудничества — Эктор присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Несмотря на все, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое!" — говорится в комментарии.

Скриншот комментария командира полка Фото: hectorjimenezbravo/Instagram

Эктор уточнил, что он мог бы присоединиться к Иностранному легиону, однако его сердце давно принадлежит полку "Ахиллес".

"Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю долгое время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения", — написал повар.

Он добавил, что в дальнейшем будет представлять полк, участвовать в тех активностях подразделения, к которым его приобщит командование и помогать с обеспечением.

Напомним, 19 мая шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал видео, где показался в военной форме. Он заявил, что становится частью армии.

В начале 2025 года Эктор Хименес-Браво резко раскритиковал коррупцию в Украине. Он считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба".