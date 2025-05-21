"Не можемо мобілізувати іноземців": Ектор Хіменес-Браво не зміг приєднатись до полку "Ахіллес"

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво хотів приєднатися до 429-го полку безпілотної авіації "Ахіллес". Проте у цей полк не мобілізують іноземців, а Ектор має колумбійське походження. Відтак він долучився до позаштатної команди полку.

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Про це повідомив командир полку Юрій Федоренко під дописом Ектора в Instagram.

"На жаль, у 429 полк "Ахіллес" не можемо мобілізовувати іноземців. Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці – Ектор долучиться до позаштатної команди полку «Ахіллес», інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє!" — йдеться у коментарі.

Скриншот коментаря командира полку Фото: hectorjimenezbravo/Instagram

Ектор уточнив, що він міг би долучитись до Іноземного легіону, проте його серце давно належить полку "Ахіллес".

"Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення", — написав кухар.

Він додав, що надалі буде представляти полк, братиме участь у тих активностях підрозділу, до яких його долучить командування і допомагатиме із забезпеченням.

Нагадаємо, 19 травня шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував відео, де показався у військовій формі. Він заявив, що стає частиною армії.

На початку 2025 року Ектор Хіменес-Браво різко розкритикував корупцію в Україні. Він вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба".