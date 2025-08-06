Ектор з "МастерШеф" розповів, що насправді сталося між ним, Клопотенком і Літвіновою

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво прокоментував ситуацію з Євгеном Клопотенком, який заявив, що той заблокував його у соцмережах. Про ймовірну ворожнечу між зірками довго говорили в мережі.

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Суддя шоу "МастерШеф" дав інтервʼю Маші Єфросиніній. Зокрема, Хіменес-Браво розповів про стосунки з колегами.

Ектор Хіменес-Браво розповів про колег з "МастерШеф"

Ектор про негативні висловлювання екссудді "МастерШеф" Тетяни Літвінової

Літвінова казала про складний характер Ектора і що з ним важко працювати, про що й запитала Маша Єфросиніна.

"Мене здивувало, що через шість років після уходу з шоу вона розповідає в інтервʼю не про те, як перезапустила себе, як просунулась її карʼєра, а про те, що було 6 років тому. Це яскраво показує тип мислення цієї людини", — зазначив кулінар.

Ектор наголосив, що він у такому разі розповідав би про себе.

Ектор Хіменес-Браво про сварку з Євгеном Клопотенком

Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що Ектор його заблокував. Зі слів судді "МастерШеф", сталася технічна помилка.

"Я заходжу в TikTok і бачу там відео Клопотенка, де той каже: "Ектор мене заблокував". Я заходжу у свій Instagram — і реально не можу його знайти. Я не зрозумів, куди він подівся", — каже суддя проєкту.

Ектор додав, що у списку заблокованих Клопотенка також не було.

Щоб остаточно розібратися, шеф-кухарі зустрілися особисто в ресторані.

Євген Клопотенко Фото: Instagram/Євген Клопотенко

"Так, це я запропонував зустрітися, бо я не розумів, чому раптом я мав блокувати Клопотенка. Він випускник "МастерШеф", мій випускник. Не було жодної причини блокувати його", — наголосив колумбієць.

Під час особистої зустрічі з Євгеном той наголосив, що в умовах великої війни подібні витівки недоречні. Після розмови обидва дійшли висновку, що сталася технічна помилка.

Згодом Клопотенко сказав, що знову бачить сторінку Ектора в Instagram. Після цього вони обмінялися повідомленнями.

"Чесно кажучи, це було щось дуже дивне. Я був засмучений… У будь-якому разі я його не блокував. Я взагалі не блокую нікого після тих двох перших років хейту", — додав шеф-кухар.

Ба більше, за словами Ектора, його улюблений сезон "МастерШеф" — пʼятий. Саме в ньому виграв Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ектор хотів приєднатися до 429-го полку безпілотної авіації "Ахіллес". Проте у цей полк не мобілізують іноземців.