"Зробив для коханої людини": Ектор Хіменес-Браво заявив про шантаж через злиті у мережу відео

Суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво вперше відреагував на звинувачення у стосунках з неповнолітніми. За словами кулінара, інформація в мережі — фейк, а він уже активно консультується з юристами.

Related video

У своєму Instagram ресторатор виклав відео, у якому звернувся до прихильників. Хіменес-Браво наголосив, що лише один ролик у мережі є справжнім: його шеф-кухар відправляв коханій людині кілька років тому.

Ектор Хіменес-Браво відреагував на звинувачення

Реакція Ектора Хіменеса-Браво

"Друзі, я вирішив, уже час з вами поговорити. Не знаю, з чого почати. Почну з головного. Я зараз консультуюсь з юристами, усе серйозно, це не жарти. Людина, яка зводить наклеп, має відповідати по закону", — почав свою промову шоумен.

За словами кулінара, коли почалася війна, то він разом з родиною викладав багато відео на підтримку України, після чого російські боти почали погрожувати.

Ведучий додав, що в росіян є багато стратегій, щоб дискредитувати людей.

"Єдине відео, яке я зробив дуже давно для коханої людини", — сказав шеф-кухар.

Кілька років тому люди, які шантажували тим роликом, просили три тисячі доларів, але Ектор Хіменес-Браво відмовився. Ті зникли, а чотири роки пізніше "вони тут".

Ба більше, кулінар додав, що тексти він пише українською, перевіряючи в перекладачі, тому завжди речення в нього грамотні: "Всі знають, всі чули, у мене є акцент. Але коли я напишу текст, для мене важлива граматика".

Суддя "МастерШеф" наголосив, що як публічна людина він зайнятий для того, щоб часто листуватися в месенджерах.

"Це абсурд. Це фейк. Людям, які зводять наклеп, я хочу сказати: побачимось в суді", — сказав наприкінці відео кулінар.

Реакція Богдана Беспалова

Блогер Богдан Беспалов, який і поширив першим інформацію про ймовірні стосунки Хіменеса-Браво з неповнолітніми і якому писали свідки, уже відреагував на коментар кулінара: "Екторе, а чому так запереживав? Як вуж на сковорідці. Якщо все неправда — чому не вийти відразу і відповісти? Віджартуватись, як це круто робить Дорофєєва. Чому проходить майже тиждень повного мовчання… Суд? — тоді викликатимемо свідків і усіх хлопців… Суд? — тоді треба говорити про квартиру на Лівобережці в якій теж відбувалось чимало подій. Нехай світ побачить усі твої секрети і чому насправді ти емігрував. Ми готові. По рукам? До кінця так до кінця".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогер Беспалов почав збирати свідчення всіх причетних та готовий розкручувати тему, якщо хтось з них наважиться розповісти свою історію публічно.

Хіменес-Браво виїхав з України зустрітися з близькими.

Крім того, шеф-кухар прокоментував ситуацію з Євгеном Клопотенком, який заявив, що той заблокував його у соцмережах.