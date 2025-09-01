Ектора Хіменеса-Браво підозрюють у розсиланні "хтивок" хлопцям: у мережу злили кадри

Українського шеф-кухаря та ресторатора Ектора Хіменеса-Браво підозрюють у стосунках з неповнолітніми. У мережі розгорається новий скандал, проте сам шоумен на нього поки не реагує.

Блогер Богдан Беспалов почав збирати свідчення всіх причетних та готовий розкручувати цю тему, якщо хтось з них наважиться розповісти свою історію публічно. Деталями скандалу пліткар поділився в новому випуску на YouTube.

Ектор Хіменес-Браво потрапив у скандал

Скандал з Ектором Хіменесом-Браво

"Давайте трішечки хронології подій. Ви знаєте, що в нас пліткова спільнота. Нам завжди цікаво, чим живуть зірки. І от я запитав жартома в кошенят, хто проводив час з Ектором, ходив на побачення, поділіться вашим досвідом, вашим враженням. Адже в мережу на іншому порталі вже були злиті пікантні історії самого Ектора", — зазначив Беспалов.

Після цього дірект блогера був завалений розповідями про звʼязок юних хлопців з ресторатором:

"А буде підніматися тема, що Ектор пише хлопцям, які ледве-ледве отримати документи?"

"Я не розраховував на такий поворот. Сталося це під час повномасштабного. Коли саме — не хочу казати задля власної безпеки. До речі, його менеджери, які ведуть інсту, в курсі про його спілкування".

"Просто юзає молоде шоколадне морозиво і потім кидає, а його обличчя по всій країні".

За словами Беспалова, він має фото- та відеодокази. А одному з юнаків начебто було лише 15 років.

"Чи має медійна людина право на власне життя? Абсолютно. Кожна людина живе, як хоче. Кожна людина, медійна в тому числі, має право вести переписку, як вона вважає за потрібне. У кожного є свої вподобання, у кожного є свої фетиші. І це окей. Але не тоді, коли це стосується 15, 16 та 17. Так, по закону з 16, але вам не здається дивним 52 і 16?" — наголосив Богдан Беспалов.

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Коли хтось зі співрозмовників блогера буде готовий говорити публічно, вони дадуть більше інформації.

Наразі ж сам Хіменес-Браво на скандал не відреагував. У соцмережах він публікує кадри з відпочинку в горах.

Тим часом співробітниця СТБ, де шоумен знімається в проєкті "МастерШеф", відмовилась від коментарів Фокусу, пославшись на вихідний. Ми доповнимо публікацію, щойно отримаємо відповідь.

