Выиграла "МастерШеф" и покорила Париж: как сложилась жизнь Ольги Мартыновской (фото)

Победительницей третьего сезона "МастерШеф" стала Ольга Мартыновская. До участия в кулинарном шоу она работала флористом, менеджером в банке и официантом на торжественных событиях во Франции.

Фокус рассказывает, как сложилась ее жизнь после победы на проекте. Ольга ранее училась в Николаевском аграрном университете на экономической специальности. В то же время получила приглашение из Франции и 3 года жила там, стажируясь на виноградниках.

Победа в "МастерШеф" и жизнь после этого

После победы Ольга отправилась во Францию и получала образование в кулинарной академии Le Cordon Bleu — одной из самых престижных в мире. Мартыновская была первой в рейтинге своего выпуска.

— одной из самых престижных в мире. Мартыновская была первой в рейтинге своего выпуска. После учебы работала в сфере гастрономии, в частности в ресторанах, связанных с высокой кухней.

В Киеве победительница "МастерШефа" стояла у истоков открытия многих ресторанов. Несколько лет назад ее однокурсник из Le Cordon Bleu предложил ей поработать в известном ресторане в центре Парижа. Ольга согласилась и в 2017 году стала управляющей и одной из владельцев ресторана Les Foodies в центре французской столицы.

В частности, Мартыновская входит в книгу "MOF 2017 — лучшие повара Франции" как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. Также Ольга стажировалась в ресторанах Франции: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris и Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.

Ольга Мартыновская Фото: Instagram

Профессиональная деятельность

Основала кулинарную академию в Украине, где проводит мастер-классы, делится опытом и обучает будущих поваров.

С 2020 года Ольга Мартыновская — судья второго сезона "МастерШеф. Профессионалы" и 10 сезона "МастерШеф". Также на данный момент она — бренд-шеф в Win Bar.

Ольга Мартыновская стала судьей "МастерШеф" Фото: Instagram

Личная жизнь Ольги Мартыновской

В 2015 году Ольга вышла замуж, а в 2016-м стала мамой дочери Веры. Бывший муж Ольги Мартыновской – ресторатор Иван Кобец.

Брак длился несколько лет; в 2020 году они развелись. Экс-пара поддерживает хорошие отношения ради ребенка, а Иван живет во Франции.

Сейчас Мартыновская встречается с ресторанным бизнесменом Русланом Шибаевым. Он владеет несколькими заведениями в сердце Киева. Ранее мужчина уже был в браке, в котором родились дети. Так, влюбленные появились летом на концерте Монатика и не скрывали чувств.

Более того, Ольге приписывали роман с коллегой по проекту и ресторатором Владимиром Ярославским, однако они не подтвердились.

Ольга Мартыновская с другими судьями "МастерШеф" Фото: Instagram

