Уехала из Украины: как сложилась жизнь победительницы 1-го сезона "МастерШеф" (фото)
В 2011-м году, на старте первого сезона "МастерШеф", 25-летняя бухгалтер из Донецка Светлана Шептуха победила в проекте на СТБ, одолев других конкурсантов и получив главный приз — 500 000 грн и возможность обучения в престижной школе за рубежом.
Фокус рассказывает, как сложилась ее судьба. Светлана сейчас живет в Европе и не покинула своего любимого дела.
Тихая, неприметная, на первый взгляд, бухгалтерша не только каждый раз удивляла членов жюри своим мастерством и творческим подходом, но и быстро училась новым кулинарным приемам.
Жизнь после "МастерШефа"
- В качестве приза Светлана получила возможность учиться во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.
- Вернувшись в Украину, женщина получила образование по специальности инженер-технолог ресторанного производства.
- Она работала шеф-поваром в разных заведениях: когда-то была бренд-шефом в рыбном ресторане, затем — в столичном заведении.
- Также занималась образовательной и творческой работой: участвовала в мастер-классах, путешествовала (около 40 стран), делилась рецептами и гастрономическим опытом, развивала кулинарный бренд.
Семья и личная жизнь
В 2015 году победительница "МастерШефа" стала мамой — родила дочь, которую назвала Алиса.
Муж поддерживал ее стремление работать поваром: они познакомились на шахте, где Светлана работала бухгалтером до участия в "МастерШеф".
Где сейчас — жизнь за границей
В последние годы Светлана с семьей переехала в Европу — проживает в Нидерландах.
Она продолжает заниматься любимым делом — кулинарией и делится этим в соцсетях: на ее странице в Instagram можно увидеть путешествия, кулинарные эксперименты, моменты из жизни семьи.
В частности, недавно в Амстердаме она встречалась с Антоном Птушкиным на премьере его фильма "Антарктида".
