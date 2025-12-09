Уехала из Украины: как сложилась жизнь победительницы 1-го сезона "МастерШеф" (фото)

В 2011-м году, на старте первого сезона "МастерШеф", 25-летняя бухгалтер из Донецка Светлана Шептуха победила в проекте на СТБ, одолев других конкурсантов и получив главный приз — 500 000 грн и возможность обучения в престижной школе за рубежом.

Фокус рассказывает, как сложилась ее судьба. Светлана сейчас живет в Европе и не покинула своего любимого дела.

Тихая, неприметная, на первый взгляд, бухгалтерша не только каждый раз удивляла членов жюри своим мастерством и творческим подходом, но и быстро училась новым кулинарным приемам.

Жизнь после "МастерШефа"

В качестве приза Светлана получила возможность учиться во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Вернувшись в Украину, женщина получила образование по специальности инженер-технолог ресторанного производства.

Она работала шеф-поваром в разных заведениях: когда-то была бренд-шефом в рыбном ресторане, затем — в столичном заведении.

Также занималась образовательной и творческой работой: участвовала в мастер-классах, путешествовала (около 40 стран), делилась рецептами и гастрономическим опытом, развивала кулинарный бренд.

Светлана Шептуха живет в Нидерландах Фото: Instagram

Семья и личная жизнь

В 2015 году победительница "МастерШефа" стала мамой — родила дочь, которую назвала Алиса.

Муж поддерживал ее стремление работать поваром: они познакомились на шахте, где Светлана работала бухгалтером до участия в "МастерШеф".

Светлана Шептуха Фото: Instagram

Где сейчас — жизнь за границей

В последние годы Светлана с семьей переехала в Европу — проживает в Нидерландах.

Она продолжает заниматься любимым делом — кулинарией и делится этим в соцсетях: на ее странице в Instagram можно увидеть путешествия, кулинарные эксперименты, моменты из жизни семьи.

В частности, недавно в Амстердаме она встречалась с Антоном Птушкиным на премьере его фильма "Антарктида".

Светлана Шептуха и Антон Птушкин Фото: Instagram

