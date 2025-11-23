В одном из парков Киева заметили съемки "МастерШефа": в сети появилось видео

Съемки нового 17 сезона украинского телевизионного шоу "Мастершеф" проходят в столичном парке Шевченко.

Съемочную площадку "Мастершефа" в Киеве заметила пользовательница Instagram Карина под ником zktattoo_zp. Соответствующие кадры она опубликовала в Stories 23 ноября.

Съемки "МастерШефа" в Киеве

"Когда в воскресенье стало грустно, приехала на съемки", — написала автор.

Девушка опубликовала видео, на котором можно увидеть частичку шоу, разворачивающегося в парке Шевченко, а также фото таблички с предупреждением, что на территории парка проходит видеосъемка.

"Приносим свои извинения за временные неудобства", — сказано в предупреждении.

Впоследствии публикацией в Stories Карины поделилась официальная страница "МастерШеф" в Instagram.

Съемки "МастерШефа" Фото: Скриншот

Напомним, новый16 сезон кулинарного шоу "МастерШеф" с стартовал на телеканале СТБ в августе 2025 году.

