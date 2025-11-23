В одному з парків Києва помітили зйомки "МастерШефа": в мережі з'явилось відео

Зйомки нового 17 сезону українського телевізійного шоу "Майстершеф» проходять у столичному парку Шевченка.

Знімальний майданчик "Майстершефа" у Києві помітила користувачка Instagram Каріна під ніком zktattoo_zp. Відповідні кадри вона опублікувала в Stories 23 листопада.

Зйомки "МастерШефа" в Києві

"Коли у неділю стало сумно, приїхала на зйомки", — написала авторка.

Дівчина опублікувала відео, на якому можна побачити частинку шоу, що розгортається у парку Шевченка, а також фото таблички з попередженням, що на території парку проходить відеозйомка.

"Приносимо свої вибачення за тимчасові незручності", — сказано в попередженні.

Згодом публікацією в Stories Каріни поділилась офіційна сторінка "МастерШеф" в Instagram.

Зйомки "МастерШефа" Фото: Скріншот

Нагадаємо, новий 16 сезон кулінарного шоу "МастерШеф" с стартував на телеканалі СТБ у серпні 2025 році.

