"МастерШеф" 2025: як почався новий сезон і що відомо про учасників (фото)

Новий 16 сезон кулінарного шоу «МастерШеф» розпочався на каналі СТБ. Судді лишилися тими самими, а от на учасників чекають абсолютно нові випробування.

Судитимуть у новому сезоні Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський, повідомляє СТБ. Акцент обіцяють зробити на несподіваних, креативних підходах до класичних завдань.

У першому випуску 16 сезону взяли участь кілька десятків кулінарів, причому деякі з них були учасниками й попередніх сезонів. На «МастерШеф»-16 завітала навіть учасниця «Холостяка 13» Аліна Пухальська – і врешті-решт вона спромоглася пройти до наступного раунду.

Учасниця "Холостяка 13" Аліна Пухальська Фото: OBOZ.UA

Загалом далі пройшли 30 конкурсантів. Серед них – військова Вікторія, блогерка-гумористка Вітка «Ямайка», поліціантка Людмила, власник автосервісу Євген, фанат «МастерШефа» Сашко з Вінниці, ресторатор Кирило з Луганщини.

16 сезон «МастерШефа» одразу ознаменувався кількома сюрпризами. Наприклад, вінничанин здивував навіть самого Хіменеса-Браво тим, що лише за 45 хвилин зготував три тістечка «шу» (а це вважається дуже складною стравою).

Кондитер Сашко з Вінниці Фото: OBOZ.UA

Учасник зі Львівської області Роман вразив суддів та глядачів старовинною українською стравою – шпундрою (до речі, вона згадується навіть у «Енеїді» Івана Котляревського).

Роман зі Львівщини та шпундра Фото: OBOZ.UA

А учасниця за номером 26 Дарина зізналася, що мала онкологічне захворювання, і, коли була ще у дуже важкому стані, вирішила, що має стати професійною кулінаркою. Зрештою дівчина поборола хворобу – а тепер і пройшла перший раунд 16 сезону «МастерШефа».

Дивитися 16 сезон «МастерШеф»-2025 можна щосуботи о 19:00 на каналі СТБ.

Нагадаємо, переможцем 15 сезону кулінарного шоу «МастерШеф» на телеканалі СТБ стала киянка Ненсі Топко.

Проте без скандалу не обійшлося: українці накинулись з критикою на переможницю «МастерШеф», – мовляв, вона «купила собі перемогу», а судді були заангажованими. Сама команда суддів ці звинувачення спростовувала.

Також Фокус повідомляв, що творчині «МастерШефа», яка втратила житло через російські атаку, подарували квартиру. Про це повідомляв один зі суддів, шеф-кухар Володимир Ярославський, а йшлося про його колегу Анастасію.