Купила собі перемогу? Українці накинулись з критикою на переможницю "МастерШеф"

Суддя кулінарного шоу Ольга Мартиновська публічно спростувала звинувачення глядачів у заангажованості після того, як 25-річна киянка Ненсі Топко стала переможницею 15 сезону популярного проєкту.

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Оголошення переможниці кулінарного шоу "МастерШеф" викликало бурхливу реакцію глядачів. Українці поставили під сумнів, що саме 25-річна киянка Ненсі Топко заслуговує на навчання у престижній французькій школі Le Cordon Bleu.

Глядачі почали звинувачувати творців шоу в необ'єктивності, а суддів — Ольгу Мартиновську, Ектора Хіменеса-Браво та Володимира Ярославського — у заангажованості. Найгостріші коментарі стосувалися припущень про купівлю перемоги.

Пояснення Ольги Мартиновської

На подібні закиди публічно відреагувала Ольга Мартиновська у своєму Instagram. Така реакція аудиторії її відверто здивувала, кулінарка цього не приховувала.

"Чому Ненсі? Тому що Ненсі. Чому не Катерина? Тому що не Катерина. Насправді друзі, будь ласка, прошу, припиніть думати, що хтось щось тут купує", — звернулася до критиків суддя проєкту.

Ольга Мартиновська відреагувала на критику Фото: Instagram Ольга Мартиновська відреагувала на критику Фото: Instagram

Мартиновська запевнила, що учасники попередніх сезонів можуть підтвердити відсутність будь-яких маніпуляцій у шоу.

"Рішення щодо переможця одноголосне, між нами не було суперечок: Ектором, Вовою і мною. Вирішував лише смак страв", — підкреслила вона, додавши, що між колегами навіть не було дискусії.

Перемога Ненсі Топко

Ольга Мартиновська наголосила, що Ненсі Топко протягом усього сезону демонструвала високий рівень кулінарної майстерності та постійно розвивала свої навички. Свою промову вона завершила закликом до непримиренних скептиків, попросивши їх заспокоїтися: "Не хейтіть. Любіть і ми любимо вас".

Ненсі Топко перемогла у "МастерШеф" Фото: СТБ

До речі, у фінальному випуску учасниця Ненсі Топко змагалася з Денисом Савенком та Катериною Павлінською. Вони мали приготувати за три години й презентувати суддям сет із закуски, основної страви та десерту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Хто покинув "МастерШеф" за крок до фіналу. Зокрема, у першому завданні конкурсантам довелось повернутись до самого початку – взяти свої страви з кастингу та переосмислити їх, використовуючи весь здобутий досвід.

13 листопада 2024 року ЗС РФ розбомбили павільйон "МастерШеф" у Києві. На фото, яке оприлюднили у команді "МастерШеф" помітно, що зруйнований паркан студії, а також сама будівля, де відбуваються зйомки.

Крім того, під час російської атаки на Київ у ніч на 17 червня постраждала продюсерка популярного шоу "МастерШеф" і су-шеф Анастасія. Жінка потрапила в реанімацію, а колеги збирали кошти на допомогу.