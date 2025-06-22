За крок до фіналу: хто покинув "МастерШеф" у передостанньому випуску (фото, відео)

Кулінарна боротьба в "МастерШеф-15" підходить до фіналу. Учасники вдягли кітелі, символ переходу в останню фазу шоу. На цьому етапі немає права на помилку — кожен промах стає вирішальним. Відтак у 17 випуску шоу покинули одразу троє учасників.

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У першому завданні конкурсантам довелось повернутись до самого початку – взяти свої страви з кастингу та переосмислити їх, використовуючи весь здобутий досвід. Деякі з них вразили, як-от Вікторія, що створила морозиво у трьох варіантах смаку замість свого початкового мусу. Однак судді не дійшли згоди: Оля Мартиновська була в захваті, Ектор Хіменес-Браво— навпаки, розчарований, повідомляє телеканал СТБ.

У 17 випуску "МастерШеф" учасники мали виконати три завдання Фото: СТБ

Найсильнішою виявилася Ненсі, впевнено взявши перше місце. Але у списку на виліт опинився Богдан Грабовський — цього разу його страва не витримала конкуренції, і він першим покинув шоу.

У другому турі напруга лише зросла. Формат з трьома раундами, обмежена кількість інгредієнтів і необхідність створити повноцінну страву з білком, соусом і гарніром стали справжнім випробуванням. У цьому раунді боротьбу завершила Олеся Бабій-Полєжаєва — не вистачило точності, або ж, можливо, рішучості.

Вікторія Луцкова покинула "МастерШеф" Фото: СТБ

Фінальне випробування стало дзеркалом для кожного учасника: впоратися не тільки з рецептом, а й з собою. Тут і кулінарна сповідь, і пошук себе на тарілці. Проте Вікторія Луцкова не зуміла переконати суддів — емоційний контекст та кухонна реалізація не зійшлися у цілісну страву.

Отже, у 17 випуску шоу "МастерШеф-15" проєкт покинули одразу троє:

Богдан Грабовський

Олеся Бабій-Полєжаєва

Вікторія Луцкова

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни 13 листопада 2024 року влучили у павільйон "МастерШеф" у Києві.

Крім цього, Фокус писав, хто переміг в фіналі МайстерШеф-2024.