За крок до фіналу: хто покинув "МастерШеф" у передостанньому випуску (фото, відео)
Кулінарна боротьба в "МастерШеф-15" підходить до фіналу. Учасники вдягли кітелі, символ переходу в останню фазу шоу. На цьому етапі немає права на помилку — кожен промах стає вирішальним. Відтак у 17 випуску шоу покинули одразу троє учасників.
У першому завданні конкурсантам довелось повернутись до самого початку – взяти свої страви з кастингу та переосмислити їх, використовуючи весь здобутий досвід. Деякі з них вразили, як-от Вікторія, що створила морозиво у трьох варіантах смаку замість свого початкового мусу. Однак судді не дійшли згоди: Оля Мартиновська була в захваті, Ектор Хіменес-Браво— навпаки, розчарований, повідомляє телеканал СТБ.
Найсильнішою виявилася Ненсі, впевнено взявши перше місце. Але у списку на виліт опинився Богдан Грабовський — цього разу його страва не витримала конкуренції, і він першим покинув шоу.
У другому турі напруга лише зросла. Формат з трьома раундами, обмежена кількість інгредієнтів і необхідність створити повноцінну страву з білком, соусом і гарніром стали справжнім випробуванням. У цьому раунді боротьбу завершила Олеся Бабій-Полєжаєва — не вистачило точності, або ж, можливо, рішучості.
Фінальне випробування стало дзеркалом для кожного учасника: впоратися не тільки з рецептом, а й з собою. Тут і кулінарна сповідь, і пошук себе на тарілці. Проте Вікторія Луцкова не зуміла переконати суддів — емоційний контекст та кухонна реалізація не зійшлися у цілісну страву.
Отже, у 17 випуску шоу "МастерШеф-15" проєкт покинули одразу троє:
- Богдан Грабовський
- Олеся Бабій-Полєжаєва
- Вікторія Луцкова
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни 13 листопада 2024 року влучили у павільйон "МастерШеф" у Києві.
Крім цього, Фокус писав, хто переміг в фіналі МайстерШеф-2024.