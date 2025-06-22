За шаг до финала: кто покинул "МастерШеф" в предпоследнем выпуске (фото, видео)

Кулинарная борьба в "МастерШеф-15" подходит к финалу. Участники надели кители, символ перехода в последнюю фазу шоу. На этом этапе нет права на ошибку — каждый промах становится решающим. Поэтому в 17 выпуске шоу покинули сразу трое участников.

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В первом задании конкурсантам пришлось вернуться к самому началу — взять свои блюда с кастинга и переосмыслить их, используя весь полученный опыт. Некоторые из них поразили, например Виктория, которая создала мороженое в трех вариантах вкуса вместо своего первоначального мусса. Однако судьи не пришли к согласию: Оля Мартыновская была в восторге, Эктор Хименес-Браво — наоборот, разочарован, сообщает телеканал СТБ.

В 17 выпуске "МастерШеф" участники должны были выполнить три задания Фото: СТБ

Самой сильной оказалась Нэнси, уверенно взяв первое место. Но в списке на вылет оказался Богдан Грабовский — на этот раз его блюдо не выдержало конкуренции, и он первым покинул шоу.

Во втором туре напряжение только возросло. Формат с тремя раундами, ограниченное количество ингредиентов и необходимость создать полноценное блюдо с белком, соусом и гарниром стали настоящим испытанием. В этом раунде борьбу завершила Олеся Бабий-Полежаева — не хватило точности, или же, возможно, решительности.

Виктория Луцкова покинула "МастерШеф" Фото: СТБ

Финальное испытание стало зеркалом для каждого участника: справиться не только с рецептом, но и с собой. Здесь и кулинарная исповедь, и поиск себя на тарелке. Однако Виктория Луцкова не сумела убедить судей — эмоциональный контекст и кухонная реализация не сошлись в целостное блюдо.

Итак, в 17 выпуске шоу "МастерШеф-15" проект покинули сразу трое:

Богдан Грабовский

Олеся Бабий-Полежаева

Виктория Луцкова

Напомним, ранее мы писали, что россияне 13 ноября 2024 года попали в павильон "МастерШеф" в Киеве.

Кроме этого, Фокус писал, кто победил в финале МастерШеф-2024.