Наталья или Настя: кто победил в финале МастерШеф-2024
В финал МастерШеф-2024 вышли две лучшие участницы — Наташа и Настя. Судьи определили, что суперкубок получила Наташа Никишина.
Чтобы определить новую обладательницу суперкубка МастерШеф-2024, две участницы, Настя и Наташа, вышедшие в суперфинал, приготовили ужин из трех авторских блюд. При этом главная цель соревнования — показать не только поварское мастерство, а собственную личность. Одна из них, возможно, делает акцент на farm to table, то есть на продуктах локального производителя. Другая — на жизненных ценностях. Кто из них доказал креативность, эстетику и мастерство, показали на шоу, которое вечером 28 декабря транслировали на телеканале СТБ.
Кто выиграл МастерШеф 2024
На телеканале СТБ показали финал 14 сезона шоу МастерШеф-2024. До суперфинала дошли две участницы — Настя Завадская и Наталья Никишина. Участницы прошли все этапы конкурса, за которым вечером следили украинцы. Украинки соревновались, кто станет лучшим поваром и докажет, что умеет создавать самые изысканные блюда. Судьи объявили, что победительницей стала — Наталья Никишина.
Финалистки МастерШеф 2024 и детали шоу
Перед начало финала судьи предупредили участниц, что они разбиваются на пары. После этого каждая пара готовит одно блюдо, но побеждает не кто-то один, а сразу обе участницы. До финала, который показали 28 декабря, дошли Аннет Вовк, Кристина Брзак, Настя Завадская и Наталка Никишина.
На странице Instagram телепередачи показали блюда, которые готовили финалисты. Например, Аннет и Кристина приготовили итальянскую лазанью. Когда судьи попробовали блюдо одной из них, то заметили, что оно сырое.
"Немного перенервничали", — прокомментировали создатели шоу.
Другая пара финалисток приготовила перепелку "а-ля Ришелье". На фото, которые показали в соцсетях, видны результаты труда Анастасии и Наташи.
Кроме того, во время финала произошел трогательный момент, когда Наташа услышала предложение от любимого. На странице Instagram проекта написали, что она сказала "да".
Отметим, телеканал СТБ выпустил первое шоу МастерШеф в 2011 году. С тех пор провели 13 сезонов, в 2024 году — последний, 14. Победитель соревнований получает денежный приз и возможность пройти обучение в престижной кулинарной школе в Париже Le Cordon Bleu. Судьи зимнего сезона 2024 года: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская.
Напоминаем, 19 декабря на СТБ сообщили о новом сезоне Мастершеф-15, который выйдет в 2025 году, и рассказали, где его будут снимать после удара РФ по старому павильону.