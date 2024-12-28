Наталья или Настя: кто победил в финале МастерШеф-2024

В финал МастерШеф-2024 вышли две лучшие участницы — Наташа и Настя. Судьи определили, что суперкубок получила Наташа Никишина.

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Чтобы определить новую обладательницу суперкубка МастерШеф-2024, две участницы, Настя и Наташа, вышедшие в суперфинал, приготовили ужин из трех авторских блюд. При этом главная цель соревнования — показать не только поварское мастерство, а собственную личность. Одна из них, возможно, делает акцент на farm to table, то есть на продуктах локального производителя. Другая — на жизненных ценностях. Кто из них доказал креативность, эстетику и мастерство, показали на шоу, которое вечером 28 декабря транслировали на телеканале СТБ.

Кто выиграл МастерШеф 2024 — анонс финала 14 сезона

Кто выиграл МастерШеф 2024

На телеканале СТБ показали финал 14 сезона шоу МастерШеф-2024. До суперфинала дошли две участницы — Настя Завадская и Наталья Никишина. Участницы прошли все этапы конкурса, за которым вечером следили украинцы. Украинки соревновались, кто станет лучшим поваром и докажет, что умеет создавать самые изысканные блюда. Судьи объявили, что победительницей стала — Наталья Никишина.

Финалистки МастерШеф 2024 и детали шоу

Перед начало финала судьи предупредили участниц, что они разбиваются на пары. После этого каждая пара готовит одно блюдо, но побеждает не кто-то один, а сразу обе участницы. До финала, который показали 28 декабря, дошли Аннет Вовк, Кристина Брзак, Настя Завадская и Наталка Никишина.

На странице Instagram телепередачи показали блюда, которые готовили финалисты. Например, Аннет и Кристина приготовили итальянскую лазанью. Когда судьи попробовали блюдо одной из них, то заметили, что оно сырое.

МастерШеф 2024 — финальное блюдо Аннет Фото: СТБ МастерШеф 2024 — финальное блюдо Кристины Фото: СТБ

"Немного перенервничали", — прокомментировали создатели шоу.

Другая пара финалисток приготовила перепелку "а-ля Ришелье". На фото, которые показали в соцсетях, видны результаты труда Анастасии и Наташи.

МастерШеф 2024 — финальное блюдо Наташи Фото: СТБ МастерШеф 2024 — финальное блюдо Насти Фото: СТБ

Кроме того, во время финала произошел трогательный момент, когда Наташа услышала предложение от любимого. На странице Instagram проекта написали, что она сказала "да".

Отметим, телеканал СТБ выпустил первое шоу МастерШеф в 2011 году. С тех пор провели 13 сезонов, в 2024 году — последний, 14. Победитель соревнований получает денежный приз и возможность пройти обучение в престижной кулинарной школе в Париже Le Cordon Bleu. Судьи зимнего сезона 2024 года: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская.

Напоминаем, 19 декабря на СТБ сообщили о новом сезоне Мастершеф-15, который выйдет в 2025 году, и рассказали, где его будут снимать после удара РФ по старому павильону.