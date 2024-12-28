Наталя чи Настя: хто переміг в фіналі МайстерШеф-2024

У фінал МайстерШеф-2024 вийшли дві найкращі учасниці — Наталка та Настя. Судді визначили, що суперкубок отримала Наталка Нікішина.

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Щоб визначити нову власницю суперкубка МайстерШеф-2024, дві учасниці, Настя та Наталка, які вийшли в суперфінал, приготували вечерю з трьох авторських страв. При цьому головна мета змагання — показати не лише куховарську майстерність, а власну особистість. Одна з них, можливо, робить акцент на farm to table, тобто на продуктах локального виробника. Інша — на життєвих цінностях. Хто з них довів креативність, естетику та майстерність, показали на шоу, яке увечері 28 грудня транслювалось на телеканалі СТБ.

Хто виграв Майстершеф 2024 - анонс фіналу 14 сезону

Хто виграв МайстерШеф 2024

На телеканалі СТБ показали фінал 14 сезону шоу МайстерШеф-2024. До суперфіналу дійшли дві учасниці — Настя Завадська та Наталка Нікішина. Учасниці пройшли усі етапи конкурсу, за яким увечері стежили українці. Українки змагались, хто стане кращим кухарем і доведе, що уміє створювати найвишуканіші страви. Судді оголосили, що переможницею стала — Наталка Нікішина.

Фіналістки МайстерШеф 2024 та деталі шоу

Перед початком фіналу судді попередили учасниць, що вони розбиваються на пари. Після цього кожна пара готує одну страву, але перемагає не хтось один, а відразу обидві учасниці. До фіналу, який показали 28 грудня, дійшли Аннет Вовк, Крістіна Брзак, Настя Завадська та Наталка Нікішина.

На сторінці Instagram телепередачі показали страви, які готували фіналісти. Наприклад, Аннет та Крістіна приготували італійську лазанью. Коли судді скуштували страву однієї з них, то помітили, що вона сира.

МайстерШеф 2024 - фінальна страва Аннет Фото: СТБ МайстерШеф 2024 - фінальна страва Крістіни Фото: СТБ

"Трохи перенервували", — прокоментували творці шоу.

Інша пара фіналісток приготувала перепілку "а-ля Рішельє". На фото, які показали в соцмережах, видно результати праці Анастасії та Наталки.

МайстерШеф 2024 - фінальна страва Наталки Фото: СТБ МайстерШеф 2024 - фінальна страва Насті Фото: СТБ

Крім того, під час фіналу стався зворушливий момент, коли Наталка почула пропозицію від коханого. На сторінці Instagram проєкту написали, що вона сказала "так".

Зазначимо, телеканал СТБ випустив перше шоу Майстершеф у 2011 році. З того часу провели 13 сезонів, у 2024 році — останній, 14. Переможець змагань отримує грошовий приз та можливість пройти навчання у престижній кулінарній школі в Парижі Le Cordon Bleu. Судді зимового сезону 2024: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська.

Нагадуємо, 19 грудня на СТБ повідомили про новий сезон Майстершеф-15, який вийде у 2025 році, і розповіли, де його зніматимуть після удару РФ по старому павільйону.