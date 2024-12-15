Кітелі вже в руках: хто покинув шоу "Мастер шеф" за крок до фіналу (фото)

Уперше в історії шоу учасники мали змагатися із суддями та перевершити їхні страви, щоб отримати кітель.

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У суботу, 14 грудня, в шоу "Мастер Шеф" учасники нарешті отримали довгоочікувані кітелі. При цьому Ектор Хіменес-Браво підняв планку: перемога в першому конкурсі принесла найсильнішому учаснику перший кітель. Вперше в історії шоу на кулінарів чекав унікальний виклик — їхніми суперниками стали самі судді. Також стало відомо, хто покинув Мастер Шеф у 16 випуску. Про це стало відомо після перегляду випуску програми на телеканалі СТБ.

В одному з конкурсів 16 випуску учасники мали змагатися з Ольгою та Володимиром. Вони мали перевершити страви суддів, щоб отримати кітель.

Готувати страви ще ніколи не було так складно, нерви були на межі, але легендарний кітель МастерШеф того вартий.

Звісно, ті, хто не отримав кітель одразу, змогли поборотися за нього в битві чорних.

Хто покинув Мастер Шеф 14 у суботу

Але для когось ця мрія стала недосяжною. Так, у 16 випуску МастерШеф 14 сезон проект покинув Влад Степанов. Хлопець отримав на проекті не один Шеф-ніж, але підкорити кітелі не зміг.

Влад Степанов

Нагадаємо, 13 листопада від дій росіян постраждав павільйон, де знімають кулінарний проект "МастерШеф". Людей на місці не було, зазначили представники шоу, проте команді тепер може знадобитися час, щоб розпочати зйомки 15-го сезону.