Другий дім: Хіменес-Браво відреагував на руйнування знімального павільйону "МастерШеф" (фото)

За словами головного судді шоу, він уперше потрапив на знімальний майданчик 15 років тому й особисто бачив, як він розростався. Його колега Ольга Мартиновська там не тільки перемогла, а й дізналася про вагітність.

Російські окупанти 13 листопада атакували мирні міста України, внаслідок чого було пошкоджено павільйон, у якому знімали телевізійний проєкт "МастерШеф" у Київській області. На це відреагував головний суддя шоу Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За його словами, на знімальному майданчику бувало різне. І сльози, і щастя, розчарування, надії, дружба і загалом неймовірна команда. За багато років це місце стало другою домівкою для кулінара, яку тепер зруйновано.

"Як зараз пам'ятаю, коли вперше прийшов сюди. Це було 15 років тому... Я бачив на власні очі, як будують павільйон, як роблять декорації, як росте команда, як тисячі талантів втілюють свою мрію в життя. І в один момент усе руйнується", — написав Ектор Хіменес-Браво.

За кілька днів мали розпочатися зйомки нового сезону програми "МастерШеф" і в цьому брали б участь 120 осіб зі знімальної групи, а також 100 нових учасників. На щастя, у момент атаки, ділиться кулінар, там було порожньо і ніхто не постраждав.

Ектор переконаний, що все в короткі терміни буде відбудовано і відновлено. 15 сезон точно вийде на екрани і буде радувати глядачів.

Атака на павільйон "МастерШефа": як відреагували інші судді

Друга суддя проекту Ольга Мартиновська, яка свого часу сама підкорювала цю кухню і стала переможницею третього сезону, також не змогла стримати емоцій. Її не покидає думка, що в момент російського обстрілу на павільйоні могла бути вся команда. При цьому в неї завжди була впевненість, що це місце точно в безпеці й не постраждає від терору ЗС РФ.

Судді "МастерШефа" відреагували на руйнування павільйону Фото: Скриншот Атака ЗС РФ пошкодила павільйон проекту "МастерШеф" Фото: Скриншот

"МастерШеф подарував мені мрію і дозволив їй здійснитися. Працюючи на МШ у фуд-департаменті я дізналася, що вагітна, до 9 місяця бігала по павільйону, народила Віру і вже через 4 місяці знову повернулася. І Віра зі мною. А ще через 3 роки повернулася вже суддею. 10 років тісно пов'язані з цими стінами", — написала Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська розповіла про свої почуття після атаки на павільйон "МастерШеф" Фото: Скриншот

Третій суддя Володимир Ярославський назвав проєкт вкрай важливим, адже це місце дає змогу народжуватися великим кулінарним мріям і там зібрано сильну й талановиту команду.

"Висловлюю щиру підтримку каналу, команді та всім, хто вкладає душу в кожен епізод. Нас це точно не зупинить — ми будемо відновлювати і творити далі, незважаючи ні на що", — написав кулінар.

Судді "МастерШефа" відреагували на руйнування павільйону

Нагадаємо, 13 листопада від дій росіян постраждав павільйон, де знімають кулінарний проект "МастерШеф". Людей на місці не було, зазначили представники шоу, проте команді тепер може знадобитися час, щоб розпочати зйомки 15-го сезону.