Второй дом: Хименес-Браво отреагировал на разрушение съемочного павильона "МастерШеф" (фото)

По словам главного судьи шоу, он впервые попал на съемочную площадку 15 лет назад и лично видел, как она разрасталась. Его коллега Ольга Мартыновская там не только победила, но и узнала о беременности.

Российские оккупанты 13 ноября атаковали мирные города Украины и в результате был поврежден павильон, в котором снимали телевизионный проект "МастерШеф" в Киевской области. На это отреагировал главный судья шоу Эктор Хименес-Браво на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, на съемочной площадке бывало разное. И слезы, и счастье, разочарование, надежды, дружба и в целом невероятная команда. За многие годы это место стало вторым домом для кулинара, который теперь разрушен.

"Как сейчас помню, когда впервые пришел сюда. Это было 15 лет назад… Я видел собственными глазами, как строят павильон, как делают декорации, как растет команда, как тысячи талантов воплощают свою мечту в жизнь. И в один момент все рушится", — написал Эктор Хименес-Браво.

Через несколько дней должны были начаться съемки нового сезона программы "МастерШеф" и в этом принимали бы участие 120 человек со съемочной группы, а также 100 новых участников. К счастью, в момент атаки, делится кулинар, там было пусто и никто не пострадал.

Эктор убежден, что все в короткие сроки будет отстроено и восстановлено. 15 сезон точно выйдет на экраны и будет радовать зрителей.

Атака на павильон "МастерШефа": как отреагировали другие судьи

Вторая судья проекта Ольга Мартыновская, которая в свое время сама покоряла эту кухню и стала победительницей третьего сезона, также не смогла сдержать эмоций. Ее не покидает мысль, что в момент российского обстрела на павильоне могла быть вся команда. При этом у нее всегда была уверенность, что это место точно в безопасности и не пострадает от террора ВС РФ.

Судьи "МастерШефа" отреагировали на разрушение павильона Фото: Скриншот Атака ВС РФ повредила павильон проекта "МастерШеф" Фото: Скриншот

"МастерШеф подарил мне мечту и позволил ей осуществиться. Работая на МШ в фуд-департаменте я узнала, что беременна, до 9 месяца бегала по павильону, родила Веру и уже через 4 месяца снова вернулась. И Вера со мной. А еще через 3 года вернулась уже судьей. 10 лет тесно связаны с этими стенами", — написала Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская рассказала о своих чувствах после атаки на павильон "МастерШеф" Фото: Скриншот

Третий судья Владимир Ярославский назвал проект крайне важным, ведь это место позволяет рождаться большим кулинарным мечтам и там собрана сильная и талантливая команда.

"Выражаю искреннюю поддержку каналу, команде и всем, кто вкладывает душу в каждый эпизод. Нас это точно не остановит — мы будем восстанавливать и творить дальше, несмотря ни на что", — написал кулинар.

Судьи "МастерШефа" отреагировали на разрушение павильона

Напомним, 13 ноября от действий россиян пострадал павильон, где снимают кулинарный проект "МастерШеф". Людей на месте не было, отметили представители шоу, однако команде теперь может понадобиться время, чтобы приступить к съемкам 15-го сезона.