Кители уже в руках: кто покинул шоу "Мастер шеф" за шаг до финала (фото)

Впервые в истории шоу участники должны были соревноваться с судьями и превзойти их блюда, чтобы получить китель.

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В субботу, 14 декабря, в шоу "Мастер Шеф" участники наконец-то получили долгожданные кители. При этом Эктор Хименес-Браво поднял планку: победа в первом конкурсе принесла самому сильному участнику первый китель. Впервые в истории шоу кулинаров ожидал уникальный вызов – их соперниками стали сами судьи. Также стало известно, кто покинул Мастер Шеф в 16 выпуске. Об этом стало известно после просмотра выпуска програмы на телеканале СТБ.

В одном из конкурсов 16 выпуска участники должны были соревноваться с Ольгой и Владимиром. Они должны были превзойти блюда судей, чтобы получить китель.

Готовить блюда еще никогда не было так сложно, нервы были на грани, но легендарный китель МастерШеф того стоит.

Конечно, те, кто не получил китель сразу, смогли побороться за него в битве черных.

Кто покинул Мастер Шеф 14 в субботу

Но для кого-то эта мечта стала недостижимой. Так, в 16 выпуске МастерШеф 14 сезон проект покинул Влад Степанов. Парень получил на проекте не один Шеф-нож, но покорить кители не смог.

Влад Степанов

Напомним, 13 ноября от действий россиян пострадал павильон, где снимают кулинарный проект "МастерШеф". Людей на месте не было, отметили представители шоу, однако команде теперь может понадобиться время, чтобы приступить к съемкам 15-го сезона.