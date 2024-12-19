"МастерШеф" снимает 15 сезон: шоу после обстрела переехало в новый павильон (фото)

Старый павильон "МастерШеф", в котором шоу снимали 14 лет, уничтожила РФ во время воздушной атаки. Из-за этого старт нового сезона откладывали на неопределенное время.

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Для нового сезона "МастерШеф" создали новый павильон после того, как старый разрушила РФ во время воздушной атаки на столицу 13 ноября. Команда кулинарного реалити-шоу показала фото новой съемочной площадки и объявила о старте съемочного процесса. Фотографии опубликовали 18 декабря на официальной странице шоу в Instagram.

"Наш юбилейный сезон и одновременно наш второй день рождения. В новом павильоне. Но это тот самый МастерШеф, который вы так любите и ждете", — написали представители проекта.

15-й сезон "МастерШеф" снимут в новом павильоне Фото: Instagram / masterchefstb

Команда "МастерШеф" поблагодарила за поддержку партнеров и украинские бренды, а больше всего — украинских защитников.

"Самая большая благодарность, конечно, нашим Силам обороны. Благодаря вам мы имеем возможность создавать украинские проекты под нашим украинским небом", — говорится в сообщении.

Открытие юбилейного сезона праздновали судьи проекта вместе с участниками прошлых выпусков.

"МастерШеф" анонсирует, что в новом сезоне за кители будут соревноваться аматоры.

Команда "МастерШеф" празднует старт съемок юбилейного сезона Фото: Instagram / masterchefstb 15-й сезон шоу "МастерШеф" будут снимать в новом павильоне Фото: Instagram / masterchefstb

Россияне уничтожили павильон "МастерШеф" во время воздушной атаки

Съемки нового сезона шоу "МастерШеф" отложили после того, как россияне попали в павильон во время обстрела Киева 13 ноября. Телеканал "СТБ" сообщал, что в помещении во время атаки никого не было и люди во время обстрела не пострадали.

Россияне разрушили павильон "МастерШеф" Фото: МастерШеф СТБ В разрушенном россиянами павильоне отсняли 14 сезонов "МастерШеф" Фото: МастерШеф СТБ

Главный судья шоу Эктор Хименес-Браво после обстрела отметил, что съемочный павильон "МастерШеф" построили 15 лет назад, и все 14 сезонов шоу были отсняты в нем. Юбилейный 15-й сезон, в котором принимали бы участие 120 человек съемочной группы и 100 участников, должны были начать снимать еще в ноябре.

Отметим, 19 декабря украинский шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская объявила, что впервые стала мамой. Она показала фото двух дочерей-близняшек, которых родила 4 ноября.