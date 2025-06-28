Денис, Ненсі чи Катерина: хто переміг на МастерШеф-2025 (фото)

У 15 сезоні кулінарного шоу "МастерШеф", яке виходить на телеканалі "СТБ", визначився переможець — ним стала Ненсі Топко.

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Саме вона поїде в кулінарну школу Le Cordon Bleu на навчання, повідомив телеканал "СТБ".

До суперфіналу, який відбувся у суботу, 28 червня, пройшли три учасники:

Денис Савенко (21 рік, Харків);

Ненсі Топко (25 років, Київ);

Катерина Павлинська (34 роки, Полтава).

Судді проєкту Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дістали фірмовий конверт, в якому ховалося ім’я найкращого кухаря, та назвали ім’я тріумфаторки суперфіналу — нею стала Ненсі Топко.

Ненсі Топко перемогла у "МастерШеф-15" Фото: СТБ

Нагадаємо, 22 червня Фокус писав про те, хто покинув "МастерШеф" за крок до фіналу.

13 листопада 2024 року ЗС РФ розбомбили павільйон "МастерШеф" у Києві.