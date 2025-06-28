Стиль жизни
Денис, Нэнси или Екатерина: кто победил на МастерШеф-2025 (фото)
В 15 сезоне кулинарного шоу "МастерШеф", которое выходит на телеканале "СТБ", определился победитель — им стала Нэнси Топко.
Related video
Именно она поедет в кулинарную школу Le Cordon Bleu на обучение, сообщил телеканал "СТБ".
В суперфинал, который состоялся в субботу, 28 июня, прошли три участника:
- Денис Савенко (21 год, Харьков);
- Нэнси Топко (25 лет, Киев);
- Екатерина Павлинская (34 года, Полтава).
Судьи проекта Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский достали фирменный конверт, в котором скрывалось имя лучшего повара, и назвали имя триумфаторки суперфинала — ею стала Нэнси Топко.
Напомним, 22 июня Фокус писал о том, кто покинул "МастерШеф" за шаг до финала.
13 ноября 2024 года ВС РФ разбомбили павильон "МастерШеф" в Киеве.