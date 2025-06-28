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Стиль жизни

Денис, Нэнси или Екатерина: кто победил на МастерШеф-2025 (фото)

суперфинал "Мастершеф-15"
Фото: СТБ | суперфинал "Мастершеф-15" (иллюстративное фото)

В 15 сезоне кулинарного шоу "МастерШеф", которое выходит на телеканале "СТБ", определился победитель — им стала Нэнси Топко.

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Именно она поедет в кулинарную школу Le Cordon Bleu на обучение, сообщил телеканал "СТБ".

В суперфинал, который состоялся в субботу, 28 июня, прошли три участника:

  • Денис Савенко (21 год, Харьков);
  • Нэнси Топко (25 лет, Киев);
  • Екатерина Павлинская (34 года, Полтава).

Судьи проекта Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский достали фирменный конверт, в котором скрывалось имя лучшего повара, и назвали имя триумфаторки суперфинала — ею стала Нэнси Топко.

Нэнси Топко победила в "МастерШеф-15" Fullscreen
Нэнси Топко победила в "МастерШеф-15"
Фото: СТБ

Напомним, 22 июня Фокус писал о том, кто покинул "МастерШеф" за шаг до финала.

13 ноября 2024 года ВС РФ разбомбили павильон "МастерШеф" в Киеве.