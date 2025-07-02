Купила себе победу? Украинцы набросились с критикой на победительницу "МастерШеф"

Судья кулинарного шоу Ольга Мартыновская публично опровергла обвинения зрителей в заангажированности после того, как 25-летняя киевлянка Нэнси Топко стала победительницей 15 сезона популярного проекта.

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Объявление победительницы кулинарного шоу "МастерШеф" вызвало бурную реакцию зрителей. Украинцы поставили под сомнение, что именно 25-летняя киевлянка Нэнси Топко заслуживает обучения в престижной французской школе Le Cordon Bleu.

Зрители начали обвинять создателей шоу в необъективности, а судей — Ольгу Мартыновскую, Эктора Хименеса-Браво и Владимира Ярославского — в ангажированности. Самые острые комментарии касались предположений о покупке победы.

Объяснение Ольги Мартыновской

На подобные упреки публично отреагировала Ольга Мартыновская в своем Instagram. Такая реакция аудитории ее откровенно удивила, кулинарка не скрывала этого.

"Почему Нэнси? Потому что Нэнси. Почему не Екатерина? Потому что не Екатерина. На самом деле друзья, пожалуйста, прошу, прекратите думать, что кто-то что-то здесь покупает", — обратилась к критикам судья проекта.

Ольга Мартыновская отреагировала на критику Фото: Instagram Ольга Мартыновская отреагировала на критику Фото: Instagram

Мартыновская заверила, что участники предыдущих сезонов могут подтвердить отсутствие каких-либо манипуляций в шоу.

"Решение о победителе единогласное, между нами не было споров: Эктором, Вовой и мной. Решал только вкус блюд", — подчеркнула она, добавив, что между коллегами даже не было дискуссии.

Победа Нэнси Топко

Ольга Мартыновская подчеркнула, что Нэнси Топко на протяжении всего сезона демонстрировала высокий уровень кулинарного мастерства и постоянно развивала свои навыки. Свою речь она завершила призывом к непримиримым скептикам, попросив их успокоиться: "Не надо хейтить. Любите и мы любим вас".

Нэнси Топко победила в "МастерШеф" Фото: СТБ

Кстати, в финальном выпуске участница Нэнси Топко соревновалась с Денисом Савенко и Екатериной Павлинской. Они должны были приготовить за три часа и представить судьям сет из закуски, основного блюда и десерта.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кто покинул "МастерШеф" за шаг до финала. В частности, в первом задании конкурсантам пришлось вернуться к самому началу — взять свои блюда с кастинга и переосмыслить их, используя весь полученный опыт.

13 ноября 2024 года ВС РФ разбомбили павильон "МастерШеф" в Киеве. На фото, которое обнародовали в команде "МастерШеф" заметно, что разрушен забор студии, а также само здание, где проходят съемки.

Кроме того, во время российской атаки на Киев в ночь на 17 июня пострадала продюсер популярного шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия. Женщина попала в реанимацию, а коллеги собирали средства на помощь.