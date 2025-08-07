"Втратила все": творчині "МастерШефа", яка жила в підірваному РФ підʼїзді, подарували квартиру (відео)

Український шеф-кухар Володимир Ярославський повідомив про покупку квартири для його колеги Анастасії. Дівчина постраждала внаслідок російської атаки на Київ 17 червня та залишилася без житла.

Небайдужі люди скидали кошти на допомогу Анастасії, і тепер вона знову має, де жити. Про результати благодійного збору Ярославський розповів в Instagram.

Володимир Ярославський повідомив про зміни в житті його су-шефа Анастасії

"Ми купили Насті квартиру! І досі якось не віриться, що це справді сталося, бо майже два місяці тому здавалося, що все, що залишилося після удару — це просто купа уламків і багато болю", — розповів суддя проєкту "МастерШеф".

17 червня в підʼїзд дівчини влучила російська ракета. Вона втратила все — квартиру, речі, спогади. Певний час лікарі боролися за життя Анастасії, а в той час небайдужі люди скидали гроші, аби допомогти дівчині знову мати своє житло. На банки було зібрано багато коштів, але ще більшу частину додали гості ресторану Ярославського.

"Саме завдяки цій підтримці нині я передаю Насті ключі від нової квартири. І дуже сподіваюся, що саме тут вона знову зможе відчути себе вдома. Захоплююся вами, мої українці! Ви — сила!" — додав шеф-кухар.

Анастасія після одужання розповіла, як саме вона пережила масований обстріл: "Ми сиділи в коридорі. І в одну мить я втратила все".

Квартира дівчини була знищена разом із частиною будинку. Вона проживала в тому самому домі в Соломʼянському районі Києва, підʼїзд якого повністю знищила російська ракета 17 червня.

