"Потеряла все": создательнице "МастерШефа", которая жила в взорванном РФ подъезде, подарили квартиру (видео)

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский сообщил о покупке квартиры для его коллеги Анастасии. Девушка пострадала в результате российской атаки на Киев 17 июня и осталась без жилья.

Неравнодушные люди сбрасывали средства на помощь Анастасии, и теперь ей снова есть, где жить. О результатах благотворительного сбора Ярославский рассказал в Instagram.

Владимир Ярославский сообщил об изменениях в жизни его су-шефа Анастасии

"Мы купили Насте квартиру! И до сих пор как-то не верится, что это действительно произошло, потому что почти два месяца назад казалось, что все, что осталось после удара — это просто куча обломков и много боли", — рассказал судья проекта "МастерШеф".

17 июня в подъезд девушки попала российская ракета. Она потеряла все — квартиру, вещи, воспоминания. Некоторое время врачи боролись за жизнь Анастасии, а в то время неравнодушные люди сбрасывали деньги, чтобы помочь девушке снова иметь свое жилье. На банки было собрано много средств, но еще большую часть добавили гости ресторана Ярославского.

"Именно благодаря этой поддержке сейчас я передаю Насте ключи от новой квартиры. И очень надеюсь, что именно здесь она снова сможет почувствовать себя дома. Восхищаюсь вами, мои украинцы! Вы — сила!" — добавил шеф-повар.

Анастасия после выздоровления рассказала, как именно она пережила массированный обстрел: "Мы сидели в коридоре. И в один миг я потеряла все".

Квартира девушки была уничтожена вместе с частью дома. Она проживала в том самом доме в Соломенском районе Киева, подъезд которого полностью уничтожила российская ракета 17 июня.

