Пришла в себя создатель шоу "МастерШеф": она жила во взорванном РФ доме в Киеве (фото)

Су-шеф популярного кулинарного шоу "МастерШеф", которую зовут Анастасия, пострадала во время ночной российской атаки на Киев 17 июня и сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное, но тяжелое.

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По словам кулинара Владимира Ярославского, Анастасия проживала в доме, подъезд которого был разрушен после ракетного удара. "Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью", — написал Ярославский.

Позже он сообщил, что его коллега пришла в себя. "Утром была на ИВЛ, но сейчас состояние стабильное, хоть и тяжелое. Пока остается в реанимации. Спасибо всем за поддержку", — отметил Владимир.

Анастасия находится в реанимации Фото: Instagram

Все неравнодушные собирают средства на помощь пострадавшей.

Обстрел Киева 17 июня

Российская атака нанесла разрушения в семи районах Киева. Повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты инфраструктуры. Погибли 23 человека. 18 июня в столице Украины объявлено Днем траура.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Комбинированная атака на украинскую столицу стала одной из самых трагических за последнее время.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что во время ночной атаки погиб гражданин США. Под ударом в целом оказались по меньшей мере 12 локаций, также пострадала и Киевская область.

Вражеская атака привела к масштабным разрушениям: в частности, ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажного дома в Соломенском районе.