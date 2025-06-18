Пришла в себя создатель шоу "МастерШеф": она жила во взорванном РФ доме в Киеве (фото)
Су-шеф популярного кулинарного шоу "МастерШеф", которую зовут Анастасия, пострадала во время ночной российской атаки на Киев 17 июня и сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное, но тяжелое.
По словам кулинара Владимира Ярославского, Анастасия проживала в доме, подъезд которого был разрушен после ракетного удара. "Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью", — написал Ярославский.
Позже он сообщил, что его коллега пришла в себя. "Утром была на ИВЛ, но сейчас состояние стабильное, хоть и тяжелое. Пока остается в реанимации. Спасибо всем за поддержку", — отметил Владимир.
Все неравнодушные собирают средства на помощь пострадавшей.
Обстрел Киева 17 июня
Российская атака нанесла разрушения в семи районах Киева. Повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты инфраструктуры. Погибли 23 человека. 18 июня в столице Украины объявлено Днем траура.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Комбинированная атака на украинскую столицу стала одной из самых трагических за последнее время.
- Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что во время ночной атаки погиб гражданин США. Под ударом в целом оказались по меньшей мере 12 локаций, также пострадала и Киевская область.
Вражеская атака привела к масштабным разрушениям: в частности, ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажного дома в Соломенском районе.