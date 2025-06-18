Прийшла до тями творець шоу "МастерШеф": вона жила у підірваному РФ будинку в Києві (фото)

Су-шеф популярного кулінарного шоу "МастерШеф", яку звуть Анастасія, постраждала під час нічної російської атаки на Київ 17 червня та наразі перебуває в реанімації. Її стан оцінюють як стабільний, але важкий.

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За словами кулінара Володимира Ярославського, Анастасія проживала в будинку, під'їзд якого було зруйновано після ракетного удару. "Вона жила в тому самому будинку, підʼїзд якого склався майже повністю", — написав Ярославський у своєму Instagram.

Пізніше він повідомив, що його колега прийшла до тями. "Зранку була на ШВЛ, але зараз стан стабільний, хоч і важкий. Поки залишається у реанімації. Щиро дякую всім за підтримку", — зазначив Володимир.

Анастасія перебуває у реанімації Фото: Instagram

Всі небайдужі збирають кошти на допомогу постраждалій.

Обстріл Києва 17 червня

Російська атака завдала руйнувань у семи районах Києва. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інші об'єкти. Загинуло 23 людини. 18 червня у столиці України оголошено Днем жалоби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Комбінована атака на українську столицю стала однією з найтрагічніших за останній час.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що під час нічної атаки загинув громадянин США. Під ударом загалом опинились щонайменше 12 локацій, також постраждала й Київська область.

Ворожа атака призвела до масштабних руйнувань: зокрема, ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі.