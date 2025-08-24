"МастерШеф" 2025: как начался новый сезон и что известно об участниках (фото)

Новый 16 сезон кулинарного шоу "МастерШеф" начался на канале СТБ. Судьи остались теми же, а вот участников ждут совершенно новые испытания.

Судить в новом сезоне будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, сообщает СТБ. Акцент обещают сделать на неожиданных, креативных подходах к классическим заданиям.

В первом выпуске 16 сезона приняли участие несколько десятков кулинаров, причем некоторые из них были участниками и предыдущих сезонов. На "МастерШеф"-16 пожаловала даже участница "Холостяка 13" Алина Пухальская — и в конце концов она смогла пройти в следующий раунд.

Участница "Холостяка 13" Алина Пухальская Фото: OBOZ.UA

В общей сложности дальше прошли 30 конкурсантов. Среди них — военная Виктория, блогер-юмористка Витка "Ямайка", полицейская Людмила, владелец автосервиса Евгений, фанат "МастерШефа" Сашко из Винницы, ресторатор Кирилл с Луганщины.

16 сезон "МастерШефа" сразу ознаменовался несколькими сюрпризами. Например, винничанин удивил даже самого Хименеса-Браво тем, что всего за 45 минут приготовил три пирожных "шу" (а это считается очень сложным блюдом).

Кондитер Сашко из Винницы Фото: OBOZ.UA

Участник из Львовской области Роман поразил судей и зрителей старинным украинским блюдом — шпундрой (кстати, она упоминается даже в "Энеиде" Ивана Котляревского).

Роман из Львовской области и шпундра Фото: OBOZ.UA

А участница под номером 26 Дарина призналась, что у нее было онкологическое заболевание, и, будучи еще в очень тяжелом состоянии, она решила, что должна стать профессиональным кулинаром. В конце концов девушка поборола болезнь — а теперь и прошла первый раунд 16 сезона "МастерШефа".

Смотреть 16 сезон "МастерШеф"-2025 можно каждую субботу в 19:00 на канале СТБ.

Напомним, победителем 15 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" на телеканале СТБ стала киевлянка Нэнси Топко.

Однако без скандала не обошлось: украинцы набросились с критикой на победительницу "МастерШеф",- мол, она "купила себе победу", а судьи были заангажированными. Сама команда судей эти обвинения опровергала.

Также Фокус сообщал, что создательнице "МастерШефа", которая потеряла жилье из-за российской атаки, подарили квартиру. Об этом сообщал один из судей, шеф-повар Владимир Ярославский, а речь шла о его коллеге Анастасии.