Виїхала з України: як склалося життя переможниці 1-го сезону "МастерШеф" (фото)

У 2011-му році, на старті першого сезону "МастерШеф", 25-річна бухгалтерка з Донецька Світлана Шептуха перемогла в проєкті на СТБ, здолавши інших конкурсантів і отримавши головний приз — 500 000 грн та можливість навчання у престижній школі за кордоном.

Фокус розповідає, як склалася її доля. Світлана наразі живе в Європі та не покинула своєї улюбленої справи.

Тиха, непримітна, на перший погляд, бухгалтерка не тільки щоразу дивувала членів журі своєю майстерністю і творчим підходом, а й швидко вчилася новим кулінарним прийомам.

Життя після "МастерШефу"

Як приз Світлана отримала можливість навчатися у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Повернувшись до України, жінка здобула освіту за спеціальністю інженер-технолог ресторанного виробництва.

Вона працювала шеф-кухарем у різних закладах: колись була бренд-шефинею у рибному ресторані, потім — у столичному закладі.

Також займалася освітньою і творчою роботою: брала участь у майстер-класах, подорожувала (близько 40 країн), ділилася рецептами і гастрономічним досвідом, розвивала кулінарний бренд.

Світлана Шептуха живе в Нідерландах Фото: Instagram

Сім’я та особисте життя

У 2015 році переможниця "МастерШефу" стала мамою — народила доньку, яку назвала Аліса.

Чоловік підтримував її прагнення працювати кухарем: вони познайомилися на шахті, де Світлана працювала бухгалтером до участі в "МастерШеф".

Світлана Шептуха Фото: Instagram

Де зараз — життя за кордоном

В останні роки Світлана з родиною переїхала до Європи — проживає в Нідерландах.

Вона продовжує займатися улюбленою справою — кулінарією та ділиться цим у соцмережах: на її сторінці в Instagram можна побачити подорожі, кулінарні експерименти, моменти з життя родини.

Зокрема, нещодавно в Амстердамі вона зустрічалася з Антоном Птушкіним на премʼєрі його фільму "Антарктида".

Світлана Шептуха та Антон Птушкін Фото: Instagram

