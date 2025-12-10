Родила двойню после 40: как сложилась жизнь победительницы 2-го сезона "МастерШеф" (фото)
Лиза Глинская выиграла второй сезон шоу "МастерШеф", который стартовал в далеком 2012 году. В финале она представила сет: салат и тартар из морепродуктов, куриные грудки с фуагра и картофельно-тыквенное пюре, а на десерт — крем-карамель с мангово-мятной сальсой.
Фокус рассказывает, как сложилась жизнь победительницы второго сезона популярного кулинарного проекта. До шоу она получила специальность преподавателя музыки и обучала детей пению, позже освоила профессию визажиста.
Карьера после "МастерШеф"
- После победы Лиза уехала во Францию, где училась в легендарной кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она решила специализироваться на кондитерском искусстве.
- Вернувшись в Украину, победительница открыла собственную школу кондитерского искусства.
- Кроме того, Лиза Глинская издавала кулинарные книги, проводила мастер-классы.
- Она неоднократно возвращалась в проект в качестве судьи, в частности в сезонах "Профессионалы" и классического "МастерШеф".
После победы на проекте Лиза выбрала кондитерское направление и получила несколько заманчивых предложений от ресторанов стать их шефом, однако всем ответила отказом, потому что главной мечтой было открытие своего кондитерского производства.
В 2016 году она победила на Чемпионате мира по изготовлению кондитерских изделий Mondial Des Arts Sucres в столице Франции. Далее издала книги по кондитерскому блюду "От простого к сложному с Елизаветой Глинской" и "Проще простого".
Сейчас Лиза Глинская продолжает заниматься кулинарией и снимает видеоуроки.
Личная жизнь
В 2022-м Лиза вышла замуж за мужчину по имени Максим Большаков. 4 ноября 2024 года она родила двойню: девочек, которых назвала Полина и Соломия.
После рождения дочерей Лиза вместе с семьей переехала в просторный дом за пределами города.
Лиза продолжает профессионально заниматься кондитерским искусством: школа, мастер-классы, книги, активное ведение блога/соцсетей. При этом она старается сохранить семейный уют: муж, дети, домашняя жизнь — все это стало важной частью ее повседневности.
