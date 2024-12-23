Лиза Глинская впервые показала лица своих новорожденных дочерей

Лиза Глинская, которая недавно стала мамой двойняшек, растрогала поклонников снимками своих дочерей. В кадрах первой фотосессии малыши позируют в стильных костюмчиках. Звезда долгое время не рассказывала о своей беременности, ведь считает, что "счастье любит тишину".

Related video

Известная украинская шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно стала мамой двух девочек, поделилась первым фото своих малышей. Она впервые показала их лица на своей странице в Instagram, обнародовав видео с первой фотосессии девочек.

41-летняя Лиза выбрала несколько милых образов для дочерей — они позировали в белых костюмах с шапочками с ушками и серых платьях с обручем на голове.

"Первая фотосессия крох", — подписала фото Лиза.

Лиза Глинская дети Фото: instagram.com/lizaglinskaya/

Хотя имена девочек Глинская еще не рассекретила, она счастливо делится радостными моментами своего материнства. Заметим, что судья кулинарного шоу "МастерШеф" не сразу объявила о своей беременности, а позже даже умалчивала, когда родила. Только в декабре шеф-повар сообщила, что 4 ноября родила двойню.

Известно, что на момент беременности Лиза состоит в браке с мужем Максимом Большаковым.

К слову, несколько лет назад Глинская пережила трагедию, потеряв ребенка из-за врачебной ошибки. Теперь, будучи счастливой мамой двойняшек, Лиза делится своей радостью с подписчиками, не забывая сохранять определенную таинственность относительно личных деталей.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко поздравила их сына с выпускным.

Кроме этого, Фокус писал, что супермодель Адриана Лима вышла замуж.