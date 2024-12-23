Ліза Глінська вперше показала обличчя своїх новонароджених доньок

Ліза Глінська, яка нещодавно стала мамою двійнят, зворушила шанувальників знімками своїх доньок. У кадрах першої фотосесії малюки позують у стильних костюмчиках. Зірка тривалий час не розповідала про свою вагітність, адже вважає, що "щастя любить тишу".

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Відома українська шеф-кухарка та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глінська, яка нещодавно стала мамою двох дівчаток, поділилася першим фото своїх малюків. Вона вперше показала їхні обличчя на своїй сторінці в Instagram, оприлюднивши відео з першої фотосесії дівчаток.

41-річна Ліза обрала кілька милих образів для донечок — вони позували у білих костюмах із шапочками з вушками та сірих сукнях з обручем на голові.

"Перша фотосесія крихіток", — підписала фото Ліза.

Ліза Глінська діти Фото: instagram.com/lizaglinskaya/

Хоча імена дівчаток Глінська ще не розсекретила, вона щасливо ділиться радісними моментами свого материнства. Зауважимо, що суддя кулінарного шоу "МастерШеф" не одразу оголосила про свою вагітність, а пізніше навіть промовчала, коли народила. Лише в грудні шеф-кухарка повідомила, що 4 листопада народила двійню.

Відомо, що на момент вагітності Ліза перебуває у шлюбі з чоловіком Максимом Большаковим.

До слова, кілька років тому Глінська пережила трагедію, втративши дитину через лікарську помилку. Тепер, як щаслива мама двійнят, Ліза ділиться своєю радістю з підписниками, не забуваючи зберігати певну таємничість щодо особистих деталей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Віталія Кличка привітала їхнього сина з випускним.

Крім цього, Фокус писав, що супермодель Адріана Ліма вийшла заміж.