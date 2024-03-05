"Врач говорила, что это витаминки": Лиза Глинская рассказала, как потеряла ребенка (видео)

По ее словам, она потеряла ребенка из-за врачебной ошибки. Ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

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Звезда кулинарного проекта "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская рассказала, что 15 лет назад была беременна, но потеряла ребенка при родах. О своей трагедии она рассказала 4 марта в интервью на Youtube-канале Алины Дротюк.

Лиза сообщила, она рожала в Ялте. В 11 вечера он приехала в клинику с платным отделением, где врач давала ей таблетки для стимуляции родовой деятельности.

"Когда я уже начала узнавать, что мне давали, то выяснилось, что это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре. Уже утром я начала рвать кровью", — поделилась Глинская.

По ее словам, когда родовая деятельность возобновилась, врачи обнаружили, что пуповина обвила шею ребенка.

"Мне не сделали УЗИ, когда я только приехала, чтобы проверить, все ли хорошо. Чем больше я тужилась, тем сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение, поэтому врачи надели мне кислородную маску", — вспоминает Лиза.

Когда в больницу приехали ее родители, чтобы узнать о самочувствии дочери и новорожденного ребенка, медики ответили: "Какой ребенок. Нет ребенка. Мы ее (Лизу — ред.) спасаем, у нее кровотечение".

Вспоминая произошедшее, Глинская призналась, что тогда у нее были моменты, как в бреду. Она делала все, что ей говорили врачи и думала, что так и должно быть. Лиза призналась, что все эти годы она поминутно раскладывала ситуацию. Ее мучали вопросы, что она могла сделать тогда. Виновники трагедии так и не были наказаны. На сегодняшний день у Лизы нет документов о том, что она рожала, так как отделение закрыли, а все документы были утеряны. После этой трагедии ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. В связи с этим она работала с психологом много лет.

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Напомним, 12 февраля сообщалось, что экс-судью "МастерШеф" Татьяну Литвинову госпитализировали. Кулинарный эксперт рассказала о самочувствии, но решила не рассекречивать причину госпитализации.