"Лікарка казала, що це вітамінки": Ліза Глінська розповіла, як втратила дитину (відео)

За її словами, вона втратила дитину через лікарську помилку. Їй довелося звернутися по допомогу до психолога.

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Зірка кулінарного проєкту "МастерШеф", кондитер Ліза Глинська розповіла, що 15 років тому була вагітна, але втратила дитину під час пологів. Про свою трагедію вона розповіла 4 березня в інтерв'ю на Youtube-каналі Аліни Дротюк.

Ліза повідомила, вона народжувала в Ялті. Об 11 вечора вона приїхала в клініку з платним відділенням, де лікарка давала їй пігулки для стимуляції пологової діяльності.

"Коли я вже почала дізнаватися, що мені давали, то з'ясувалося, що це були пігулки для стимуляції, а лікарка казала, що це вітамінки. Таку таблетку можна випити тільки одну за ніч, а вона запхала в мене чотири. Уже вранці я почала блювати кров'ю", — поділилася Глинська.

За її словами, коли пологова діяльність відновилася, лікарі виявили, що пуповина обвила шию дитини.

"Мені не зробили УЗД, коли я тільки приїхала, щоб перевірити, чи все добре. Що більше я тужилася, то сильніше душила дитину. Я народила мертву дитину. У мене почалася кровотеча, тому лікарі одягли мені кисневу маску", — згадує Ліза.

Коли в лікарню приїхали її батьки, щоб дізнатися про самопочуття доньки та новонародженої дитини, медики відповіли: "Яка дитина. Немає дитини. Ми її (Лізу — ред.) рятуємо, у неї кровотеча".

Згадуючи те, що сталося, Глинська зізналася, що тоді у неї були моменти, як у маренні. Вона робила все, що їй говорили лікарі і думала, що так і має бути. Ліза зізналася, що всі ці роки вона щохвилини розкладала ситуацію. Її мучили питання, що вона могла зробити тоді. Винуватців трагедії так і не було покарано. На сьогоднішній день у Лізи немає документів про те, що вона народжувала, оскільки відділення закрили, а всі документи були загублені. Після цієї трагедії їй знадобилося багато часу, щоб прийти до тями. У зв'язку з цим вона працювала з психологом багато років.

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Нагадаємо, 12 лютого повідомлялося, що екс-суддю "МастерШеф" Тетяну Литвинову госпіталізували. Кулінарна експертка розповіла про самопочуття, але вирішила не розсекречувати причину госпіталізації.