Экс-судью "МастерШеф" Татьяну Литвинову госпитализировали

Кулинарный эксперт рассказала о самочувствии, но решила не рассекречивать причину госпитализации.

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Татьяна Литвинова, звезда кулинарного шоу "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт, показала в своем фотоблоге в Instagram кадры, на которых она запечатлена в больнице.

Она опубликовала инстаграм-сторис из больничной палаты после хирургической операции, у нее в руке стоит капельница.

Сейчас кулинар чувствует себя хорошо, проходит дополнительное лечение, и вновь вернулась к ведению блога. Татьяна заверила, что ее состояние сейчас стабильное.

"Мои хорошие, со мной все хорошо. Спасибо каждому за добрые слова. Пока я восстанавливаю силы после операции, наши люди делают неимоверное дело", – поделилась знаменитость.

В то же время Татьяна решила не рассекречивать причину госпитализации.

Кто такая Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова — кулинарный эксперт, судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" на канале СТБ, телеведущая. Она родилась в Одессе в 1975 году. Получила диплом экономиста в Одесской национальной академии пищевых технологий имени Ломоносова.

В 2000 году открыла собственный ресторан-караоке "Сказка" в Одессе, который через два года переименовали в "Улей". Ресторан был уничтожен в результате пожара.

Принимала участие в съемках телевизионного шоу на канале СТБ "Все буде добре". В 2013 году присоединилась к проекту "Мастер Шеф" в качестве повара и судьи. Увлекается йогой и дайвингом. Кандидат в мастера спорта по волейболу.

7 февраля стало известно, что 44-летний украинский боксер, телеведущий и ныне тренер Вячеслав Узелков оказался в больнице. Об ухудшении состояния здоровья мужчина сообщил у себя на странице в инстаграм. Боксер опубликовал видеоролик на котором показал больничную палату, капельницу и то как он получает лечение.