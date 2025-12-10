Народила двійню після 40: як склалося життя переможниці 2-го сезону "МастерШеф" (фото)

Ліза Глінська виграла другий сезон шоу "МастерШеф", який стартував у далекому 2012 році. У фіналі вона представила сет: салат і тартар з морепродуктів, курячі грудки з фуаґра та картопляно-гарбузове пюре, а на десерт — крем-карамель із мангово-м’ятною сальсою.

Фокус розповідає, як склалося життя переможниці другого сезону популярного кулінарного проєкту. До шоу вона здобула спеціальність викладача музики і навчала дітей співу, пізніше освоїла професію візажиста.

Кар’єра після "МастерШеф"

Після перемоги Ліза поїхала до Франції, де навчалася у легендарній кулінарній школі Le Cordon Bleu. Вона вирішила спеціалізуватися на кондитерському мистецтві.

Повернувшись в Україну, переможниця відкрила власну школу кондитерського мистецтва.

Крім того, Ліза Глінська видавала кулінарні книжки, проводила майстер-класи.

Вона неодноразово поверталася до проєкту як суддя, зокрема в сезонах "Професіонали" та класичного "МастерШеф".

Після перемоги на проєкті Ліза вибрала кондитерський напрямок і отримала кілька привабливих пропозицій від ресторанів стати їхнім шефом, проте всім відповіла відмовою, бо головною мрією було відкриття свого кондитерського виробництва.

У 2016 році вона перемогла на Чемпіонаті світу з виготовлення кондитерських виробів Mondial Des Arts Sucres у столиці Франції. Далі видала книги з кондитерської страви "Від простого до складного з Єлизаветою Глінською" і "Простіше простого".

Наразі Ліза Глінська продовжує займатися кулінарією і знімає відеоуроки.

Особисте життя

У 2022-му Ліза вийшла заміж за чоловіка на ім’я Максим Большаков. 4 листопада 2024 року вона народила двійню: дівчаток, яких назвала Поліна та Соломія.

Після народження доньок Ліза разом з родиною переїхала у просторий будинок за межами міста.

Ліза продовжує професійно займатися кондитерським мистецтвом: школа, майстер-класи, книги, активне ведення блогу/соцмереж. Водночас вона намагається зберегти сімейний затишок: чоловік, діти, домашнє життя — усе це стало важливою частиною її щоденності.

