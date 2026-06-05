36-річна зірка "МастерШеф" змінила зовнішність: який вигляд вона має зараз (фото)

Суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська вразила шанувальників кардинальним оновленням своєї зовнішності після курсу інтенсивних б'юті-процедур. Знаменитість повністю довірилася фахівцям косметологічної клініки, які допомогли їй помітно освіжити обличчя, зберігши при цьому його природні риси.

Оскільки Ольга постійно перебуває під прицілом телекамер, бездоганний вигляд для неї є важливою частиною професії. Щоб досягти максимального ефекту, косметологи розробили для кулінарної експертки індивідуальну програму, яка поєднала в собі цілу низку серйозних маніпуляцій. Про це повідомила клініка в Instagram.

Ольга Мартиновська Фото: Instagram

Ольга Мартиновська змінила зовнішність

Для моделювання чіткого контуру зірці провели підтяжку обличчя та ліфтинг, а для глибокого зволоження і регенерації клітин застосували сучасну терапію екзосомами та біоревіталізацію. Окрім цього, курс включав естетичні ін'єкції та делікатне збільшення губ, а завершальним штрихом для покращення загального тонусу та сяяння шкіри зсередини стали спеціальні вітамінні крапельниці.

Відео дня

Ольга Мартиновська Фото: Instagram

Головна перевага такого інтенсивного догляду полягає в тому, що шкіра Ольги стала пружною, гладкою та насиченою, проте архітектура її обличчя залишилася абсолютно пізнаваною. Клініка вже продемонструвала вражаючий ефект, порівнявши архівні фото зірки за 2024 рік із її теперішнім виглядом.

Ольга Мартиновська Фото: Instagram

"Це було супер правильне рішення піти до вас в клініку", — відверто ділиться Мартиновська, яка не збирається приховувати свої секрети краси від підписників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, жінці після кардинальної пластики порадили оформити новий паспорт.