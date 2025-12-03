38-річна жінка віддала 3 млн грн на підтяжку: люди кажуть, що це була помилка (фото)

Рієлторка з Флориди, США, пережила важку реабілітацію після пластичної операції. Жінка розповіла про свій досвід у соціальних мережах і викликала неоднозначну реакцію користувачів.

38-річна Еріка Вульф вирішилася на комплексну підтяжку обличчя вартістю понад 3 мільйони гривень у перерахунку на наші гроші. Жінка працює у сфері нерухомості та часто знімає відео для просування свого бізнесу в інтернеті. Про її історію написало видання Daily Mail.

За словами Еріки, вона почала помічати, що виглядає втомленою через темні кола під очима. Спочатку американка намагалася використовувати фільтри та легку ретуш у відео, але згодом зрозуміла, що хоче виглядати так само добре в реальному житті.

38-річна Еріка Вульф до підтяжки Фото: TikTok

"З часом я усвідомила, що хочу виглядати наживо так само як із легким фільтром: природно, свіжо та з гладшою шкірою", — розповіла вона.

Відео дня

Операція тривала 4 години

Операція тривала близько чотирьох годин. Еріка вирішилася на комплексну процедуру, яка включала підтяжку обличчя та шиї, корекцію повік, лазерне шліфування шкіри, збільшення верхньої губи та ендоскопічну підтяжку брів.

Перші тижні після втручання стали для неї справжнім випробуванням. Пацієнтка відчувала сильний дискомфорт, набряклість та стягнення шкіри протягом кількох місяців.

38-річна Еріка Вульф після операції на обличчі Фото: TikTok

"Я два тижні не могла подивитися на себе в дзеркало. Коли нарешті наважилася, мені стало ще гірше", — згадує Вульф.

Протягом перших тижнів вона виглядала дуже незвично та навіть пожартувала над своїм відображенням у дзеркалі, порівнявши себе з персонажами з фільму "Американський пиріг".

Результат спочатку налякав

Жінка переконана, що хірурги мають попереджати пацієнтів про можливу постопераційну депресію, щоб люди могли морально підготуватися до цього періоду.

Однак через 26 днів ситуація кардинально змінилася. Еріка побачила бажаний результат і залишилася дуже задоволеною. Коли набряки зійшли вона відчула полегшення і побачила результат.

"Я пройшла шлях від сумнівів до прийняття і справжнього захоплення результатом", — поділилася американка.

Що пишуть люди?

Свій досвід Еріка розповіла підписникам у TikTok. Однак реакція виявилася неоднозначною.

"Їй 39, і я б теж хотіла це зробити зараз", — написала одна з коментаторок;

"Ти так швидко відновилася! Я ніколи не бачила щоденної реабілітації. Маєш чудовий вигляд", — додала інша користувачка;

"Не всі старіють однаково. Якщо для неї 38 років — правильний час, то це її вибір", — додала ще одна підписниця.

Втім, не всі прихильно поставилися до рішення жінки. Багато користувачів розкритикували таку ідею.

"Фейсліфтінг до 40 років — це божевілля. Старіти — це привілей, який отримують не всі", — зауважив один із глядачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

"Важко дивитися": новообрану "Міс Америки" висміяли через зовнішність.

Фінал конкурсу "Міс Росія-2025" завершився скандалом: переможниця Анастасія Венза з Підмосков'я отримала корону вартістю понад мільйон доларів, але росіяни розкритикували її красу.

Американський актор Джим Керрі приголомшив шанувальників рідкісною появою на публіці під час церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу 2025 року. Деякі глядачі були здивовані його "невпізнаваним" виглядом і навіть говорили про "нове обличчя".