38-летняя женщина отдала 3 млн грн на подтяжку: люди говорят, что это была ошибка (фото)

Риелтор из Флориды, США, пережила тяжелую реабилитацию после пластической операции. Женщина рассказала о своем опыте в социальных сетях и вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

38-летняя Эрика Вульф решилась на комплексную подтяжку лица стоимостью более 3 миллионов гривен в пересчете на наши деньги. Женщина работает в сфере недвижимости и часто снимает видео для продвижения своего бизнеса в интернете. О ее истории написало издание Daily Mail.

По словам Эрики, она начала замечать, что выглядит уставшей из-за темных кругов под глазами. Сначала американка пыталась использовать фильтры и легкую ретушь в видео, но позже поняла, что хочет выглядеть так же хорошо в реальной жизни.

38-летняя Эрика Вульф до подтяжки Фото: TikTok

"Со временем я осознала, что хочу выглядеть вживую так же как с легким фильтром: естественно, свежо и с более гладкой кожей", — рассказала она.

Відео дня

Операция длилась 4 часа

Операция длилась около четырех часов. Эрика решилась на комплексную процедуру, которая включала подтяжку лица и шеи, коррекцию век, лазерную шлифовку кожи, увеличение верхней губы и эндоскопическую подтяжку бровей.

Первые недели после вмешательства стали для нее настоящим испытанием. Пациентка испытывала сильный дискомфорт, отечность и стянутость кожи в течение нескольких месяцев.

38-летняя Эрика Вульф после операции на лице Фото: TikTok

"Я две недели не могла посмотреть на себя в зеркало. Когда наконец решилась, мне стало еще хуже", — вспоминает Вульф.

В течение первых недель она выглядела очень необычно и даже пошутила над своим отражением в зеркале, сравнив себя с персонажами из фильма "Американский пирог".

Результат сначала напугал

Женщина убеждена, что хирурги должны предупреждать пациентов о возможной постоперационной депрессии, чтобы люди могли морально подготовиться к этому периоду.

Однако спустя 26 дней ситуация кардинально изменилась. Эрика увидела желаемый результат и осталась очень довольной. Когда отеки сошли она почувствовала облегчение и увидела результат.

"Я прошла путь от сомнений до принятия и настоящего восхищения результатом", — поделилась американка.

Что пишут люди?

Свой опыт Эрика рассказала подписчикам в TikTok. Однако реакция оказалась неоднозначной.

"Ей 39, и я бы тоже хотела это сделать сейчас", — написала одна из комментаторов;

"Ты так быстро восстановилась! Я никогда не видела ежедневной реабилитации. Выглядишь замечательно", — добавила другая пользовательница;

"Не все стареют одинаково. Если для нее 38 лет — правильное время, то это ее выбор", — добавила еще одна подписчица.

Впрочем, не все благосклонно отнеслись к решению женщины. Многие пользователи раскритиковали такую идею.

"Фейслифтинг до 40 лет — это безумие. Стареть — это привилегия, которую получают не все", — заметил один из зрителей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

"Тяжело смотреть": новоизбранную "Мисс Америки" высмеяли из-за внешности.

Финал конкурса "Мисс Россия-2025" завершился скандалом: победительница Анастасия Венза из Подмосковья получила корону стоимостью более миллиона долларов, но россияне раскритиковали ее красоту.

Американский актер Джим Керри ошеломил поклонников редким появлением на публике во время церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Некоторые зрители были удивлены его "неузнаваемым" видом и даже говорили о "новом лице".