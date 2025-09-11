"Тяжело смотреть": новоизбранную "Мисс Америки" высмеяли из-за внешности (фото)

27-летняя Кэсси Донеган из Нью-Йорка завоевала титул "Мисс Америка-2026" на конкурсе в Орландо, получив корону и стипендию в $50 тысяч. Несмотря на триумф, победительница столкнулась с волной критики в социальных сетях из-за своего внешнего вида.

Финальный этап престижного конкурса "Мисс Америка-2026" прошел 7-8 сентября в театре Уолта Диснея в Орландо. Главный приз достались Кэсси Донеган, представительнице штата Нью-Йорк, пишет Vnexpress.

Кроме главного титула, Донеган также завоевала специальную награду за талант, продемонстрировав свои вокальные способности перед жюри и зрителями. За эту победу она получила дополнительные три тысячи долларов к основной стипендии.

Донеган завоевала специальную награду за талант Фото: Instagram

На церемонии новоизбранная королева красоты появилась в элегантном белом атласном платье с изящным шлейфом, серебряной короной и букетом красных роз. Тронутая победительница поприветствовала аудиторию, размахивая рукой в ответ на аплодисменты.

Споры в сети

Триумф Донеган вызвал неоднозначную реакцию у аудитории. Часть комментаторов негативно высказалась относительно внешности победительницы и ее сценического образа. Особенно остро критиковали макияж конкурсантки. "Визажист сделал ужасную работу", "На нее трудно смотреть", "Это шутка?" — пишут люди под публикациями о победе.

Кэсси Донеган стала новой "Мисс Америка" Фото: Instagram

В то же время значительное количество зрителей встало на защиту победительницы, напоминая об истинной сути конкурса "Мисс Америка".

"Внешняя красота — не единственный критерий оценки. Прямо говорить, что женщина некрасивая — это оскорбительно", — ответил один из защитников конкурсантки;

"Очевидно, что никто здесь не разбирается в сценическом макияже", — добавил другой;

"Она занимает должность операционного директора компании, основала три стипендиальные программы, активно поддерживает художественное образование в школах, поет на уровне бродвейских звезд, а вы возмущаетесь тем, что она недостаточно красива?" — поинтересовался следующий.

Ответ победительницы

"Привет, я Кэсси Донеган, ваша новая "Мисс Америка", и до сих пор не могу поверить, что это действительно произошло. Я бесконечно благодарна всем, кто поддерживал меня на этом пути, и горжусь возможностью представлять штат Нью-Йорк. Надеюсь, что смогла вас всех достойно представить на этой неделе".

Позже, комментируя волну критики, женщина пыталась быть максимально взвешенной.

"Я обычный человек, и конечно, не хочу слышать негативные комментарии, особенно о своей внешности. Но я также понимаю, что интернет — это публичное пространство, где каждый имеет право высказывать свое мнение. Для меня самое важное — сосредоточиться на поддержке тех, кто верит в меня", — отметила она.

Триумф Донеган вызвал неоднозначную реакцию у аудитории Фото: Instagram

Во время финального раунда вопросов Донеган поделилась своим видением относительно возможностей самовыражения.

"Я убеждена, что быть абсолютно верным себе — это самое ценное, что человек может сделать в жизни. Если ваше самовыражение включает пирсинг или татуировки — делайте это с гордостью. Это ваше тело, и только вы имеете право принимать решения о нем", — подытожила королева красоты.

