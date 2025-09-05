Девушка высокого роста благодаря своей особенности заработала на яхты и особняки (фото)

Американская модель и инфлюенсер Мари Темара построила миллионную империю недвижимости благодаря своему нестандартному росту. Она владеет домами, яхтой и уже планирует возвести собственный роскошный особняк, одновременно обеспечив беззаботную жизнь своей семье.

Темара ежегодно получает £7,5 млн (более 400 млн гривен). Ее семья и она монетизируют свой высокий рост, пишет The Sun.

16 домов и яхта мечты

Пока большинство блогеров тратят деньги на брендовые сумки и спортивные авто, 191-сантиметровая Мари Темара решила иначе. Она вложила заработанное в 16 объектов недвижимости и приобрела яхту стоимостью £900 тыс. (более 49 млн гривен)

Сейчас инфлюенсерка живет в доме за £1,48 млн (более 80 млн гривен), где обустроила спортзал за £74 тыс. (более 4 млн гривен). Соседний дом за £520 тыс. (более 28 млн гривен) она подарила своим родителям. Остальные 14 домов сдаются в аренду и приносят стабильную прибыль.

"Иногда мне кажется, что все это не по-настоящему. Но приятно знать, что могу обеспечить родителей и создать финансовую подушку для будущих детей", — говорит Мари, у которой 3 млн подписчиков в Instagram.

От яхты до планов на особняк

Мечта девушки о собственной яхте тоже стала реальностью — она держит ее возле своего дома на побережье. Для развлечений купила еще и два гидроцикла, чтобы рыбачить и проводить время на воде.

Но на этом останавливаться модель не планирует: она хочет снести нынешний пятикомнатный дом и построить новый за £3,7 млн (более 200 млн гривен). Особняк будет иметь 7,5-метровые потолки и трехметровые двери, чтобы соответствовать ее высокому росту.

"В детстве наша семья не имела возможности перестроить дом под наш рост. Теперь я могу себе это позволить", — добавляет Мари.

Мари с семьей Фото: Jam Press

Путешествия с семьей

Кроме инвестиций, блогер щедро тратит на путешествия. Семья всегда летает первым классом из-за длинных ног, а недавно посетила Новую Зеландию. Впереди — круиз на Аляску.

"Мы много путешествуем, и всегда в первом классе. В эконом-классе нам просто нет места", — объясняет она.

Вся семья зарабатывает на росте

Мари не единственная в семье, кто капитализирует высокий рост. Ее мама Кристин, 63 года (198 см), бывшая диспетчер, теперь продает фото своих ног в сети. Отец Майкл, 65 лет (191 см), бывший электрик, после заработка в £37 тыс. (более 2 млн гривен) на совместном семейном контенте оставил работу.

Братья-баскетболисты Трой (27 лет, 208 см) и Шейн (29 лет, 206 см) тоже делают карьеру, а заодно конкурируют, кто заработает больше.

"Я хочу и дальше строить свою империю и передать ее будущим поколениям. Мечтаю о собственной высокой семье", — подытожила Мари.

