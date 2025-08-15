Работа для ленивых: мужчина зарабатывает более $100 за то, что стоит в очередях (фото)

Энтузиаст из Великобритании бросил обычную офисную работу "с 9 до 5", чтобы полный рабочий день стоять в очередях за других людей через платформу TaskRabbit. За одно задание он может получить более $100.

Related video

Новая профессия появилась благодаря стремительному росту спроса у состоятельных людей. Они готовы платить за то, чтобы не стоять в очередях в рестораны, кассы или почтовые отделения. Об этом пишет издание The i Paper.

Рабочий день в очередях

Анонимный работник рассказал о своем необычном опыте: "Я делаю это всю неделю. Меня просят стоять в очередях в рестораны, за билетами на концерты или в почтовом отделении".

Дольше всего ему пришлось простоять в очереди три часа, а оплата зависит от места и продолжительности ожидания. "Я выполняю различные поручения и неплохо зарабатываю на этом", — отметил он.

Спрос растет

Несмотря на весь скептицизм относительно такого вида услуг, мужчина говорит, что платежеспособных клиентов много: "Хватает людей, которые имеют свободные средства, чтобы платить за подобное".

Мужчина стоит в очереди за деньгами Фото: Freepik

Особенно актуальна услуга стала из-за политики популярных сетей ресторанов, таких как Dishoom и Padella, которые не принимают брони, заставляя посетителей долго ждать в очередях.

Как это работает?

Для заказа такой услуги достаточно зайти на сайт TaskRabbit, указав основную информацию: куда нужно пойти, что заказать, и предоставить реквизиты карты. Система покажет доступных работников в вашем районе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

41-летняя российская актриса-оппозиционерка Мария Шалаева, которая в 2022 году эмигрировала в Париж из-за участия в антивоенных протестах, вынуждена работать таксисткой. Она призналась, что стесняется об этом говорить публично.

Руководитель крупной компании рассказала, кого не берет на работу. Из-за определенной модели поведения работник на рабочем месте "далеко не зайдет". Это главный тревожный сигнал для работодателя.

А вот другая женщина после увольнения с работы берет с мужа плату за обеды.