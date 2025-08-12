Известная российская актриса устроилась на "унизительную" работу в Европе (фото)

41-летняя российская актриса-оппозиционерка Мария Шалаева, которая в 2022 году эмигрировала в Париж из-за участия в антивоенных протестах, вынуждена работать таксисткой. Она призналась, что стесняется об этом говорить публично.

О кардинальной смене профессии звезда экрана, известная по ролям в фильмах "Бумер" и "Русалка", рассказала в социальных сетях, отметив, что ей "сложно и даже неловко" говорить о новой работе. Женщина также поделилась трудностями жизни в эмиграции.

"Как-то сложно, даже неловко или будто стыдно говорить о вещах, какими они есть на самом деле. Сегодня мой первый рабочий день в такси. Вот вуаля. Но, кстати, волнуюсь я так же, будто это мой первый съемочный день", — написала Шалаева.

Земляки злорадствуют

Запись быстро попала в российские медиа и социальные сети, вызвав волну негативных комментариев от ее земляков. Россияне не могли удержаться, чтобы не поглумиться над бывшей звездой кино.

"Вот нашла себя, а то актриса. Таксист", — иронизирует один из комментаторов. "Отлично, пусть поработает, все идет замечательно. Не понравилась в России, пусть понравится во Франции", — добавил другой.

Эмиграция из России

Мария Шалаева покинула Россию в марте 2022 года после участия в антивоенных протестах и акциях в поддержку Алексея Навального. Вместе с сыном-подростком ее задержали во время митинга 27 февраля 2022 года.

"Мы с сыном оба были задержаны 27 февраля на шествии в годовщину убийства Бориса Немцова. Он подросток. После того как я пришла на заседание по делам несовершеннолетних, куда явились прокуратура, все стало понятно. Надо было просто собираться и уезжать", — объясняла актриса свое решение об эмиграции.

Мария Шалаева покинула Россию в марте 2022 года

Мария Шалаева резко критиковала российское общество и власть. "Никто так не ненавидит русских, как сами русские себя. Это чисто русское — дойти до дна", — заявляла она.

Женщина отметила, что выбрала именно столицу Франции, потому что у нее там живет родня, которая помогла с обустройством в новой стране.

