Жертва пластической хирургии: известную светскую львицу не узнают после операции (фото)

45-летняя британская телезвезда и бывшая гламурная модель Кэти Прайс прилетела в Стамбул, чтобы сделать подтяжку лица. Выходя из отеля после операции, звезда привлекла внимание представителей медиа.

Участницу реалити-шоу заметили с хирургическими повязками и швами на лице. Сначала звезда экрана должна была ложиться под нож со своим бойфрендом Джей Джей Слейтером, однако ей пришлось делать операцию наедине из-за осложнений у партнера, связанных с диабетом. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Во время прогулки по гостиничному ресторану известная светская львица носила удобный спортивный костюм и майку. Ей было сложно поворачивать шею из-за плотных хирургических повязок.

Увлечение пластикой

Позже Кэти, которая всегда открыто говорила о своей любви к пластической хирургии, поделилась селфи с больничной койки в лифте. Вокруг нее была медицинская команда.

Эта операция стала уже не первой за последний год. Ранее модель делала подтяжку лица в той же клинике Trio в Стамбуле (Турция). На новых фотографиях можно увидеть, что она решила улучшить зону вокруг носа и глаз.

Кэти Прайс после пластической операции Фото: Instagram

Увидев фотографии знаменитости в социальных сетях, зрители пишут, что не сразу узнали модель, которая рискует стать новой жертвой пластической хирургии, как ныне уже покойная светская львица Джоселин Вильденштейн.

