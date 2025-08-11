Жертва пластичної хірургії: відому світську левицю не впізнають після операції (фото)

45-річна британська телезірка та колишня гламурна модель Кеті Прайс прилетіла до Стамбула, щоб зробити підтяжку обличчя. Виходячи з готелю після операції, зірка привернула увагу представників медіа.

Учасницю реаліті-шоу помітили з хірургічними пов'язками та швами на обличчі. Спочатку зірка екрану мала лягати під ніж зі своїм бойфрендом Джей Джей Слейтером, однак їй довелося робити операцію наодинці через ускладнення у партнера, пов'язані з діабетом. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Під час прогулянки готельним рестораном відома світська левиця носила зручний спортивний костюм та майку. Їй було складно повертати шию через щільні хірургічні пов'язки.

Захоплення пластикою

Згодом Кеті, яка завжди відкрито говорила про свою любов до пластичної хірургії, поділилася селфі з лікарняного ліжка в ліфті. Довкола неї була медична команда.

Ця операція стала уже не першою за останній рік. Раніше модель робила підтяжку обличчя у тій самій клініці Trio в Стамбулі (Туреччина). На нових фотографіях можна побачити, що вона вирішила покращити зону довкола носа та очей.

Кеті Прайс після пластичної операції Фото: Instagram

Побачивши фотографії знаменитості у соціальних мережах, глядачі пишуть, що не відразу впізнали модель, яка ризикує стати новою жертвою пластичної хірургії, як нині уже покійна світська левиця Джоселін Вільденштейн.

