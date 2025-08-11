Что произошло с певицами группы "НеАнгелы": известный стилист удивил признанием (фото)

Иван Морозов, близкий друг певиц из группы "НеАнгелы", рассказал о том, как сложилась судьба обеих артисток. По его словам, участницы дуэта вместе со своими детьми проживают за границей.

Звездный стилист сотрудничал с коллективом в течение восьми лет. В разговоре с YouTube-проектом "Наедине" он признался, что произошло с солистками некогда популярного коллектива.

По его словам, Виктория Смеюха родила первенца и сейчас воспитывает ребенка в Италии, тогда как ее коллега Слава Каминская с собственными детьми поселилась на Тенерифе (Канарские острова, Испания).

Уехали за границу

"Вика и Слава проживают за границей: Слава на Тенерифе, а Вика — в Италии. Они там вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрел", — объяснил Морозов причины эмиграции артисток.

Звездный стилист Иван Морозов Фото: YouTube

Он также раскрыл детали, наведываются ли звезды эстрады в Украину.

"У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А вот Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно из-за того, что имеет достаточно маленького ребенка", — отметил Иван.

Виктория Смеюха, по слухам, родила первенца в 2024 году Фото: Instagram

Возвращение на сцену

Несмотря на выезд за границу и изменения в личной жизни, стилист не исключает возможности возвращения "НеАнгелов" на сцену: "Как только будет возможность сделать возвращение "НеАнгелов", они это сделают, потому что не потеряли популярности даже сегодня".

Кстати, слухи о рождении ребенка у Виктории Смеюхи появились в социальных сетях еще в апреле 2024 года. Сама певица до сих пор избегает комментариев по этому поводу. Сейчас она максимально избегает публичности.

Виктория Смеюха избегает публичности Фото: Instagram

