Стиль жизни

Что произошло с певицами группы "НеАнгелы": известный стилист удивил признанием (фото)

Украинская певица Виктория Смеюха
Украинская певица Виктория Смеюха | Фото: Instagram

Иван Морозов, близкий друг певиц из группы "НеАнгелы", рассказал о том, как сложилась судьба обеих артисток. По его словам, участницы дуэта вместе со своими детьми проживают за границей.

Звездный стилист сотрудничал с коллективом в течение восьми лет. В разговоре с YouTube-проектом "Наедине" он признался, что произошло с солистками некогда популярного коллектива.

По его словам, Виктория Смеюха родила первенца и сейчас воспитывает ребенка в Италии, тогда как ее коллега Слава Каминская с собственными детьми поселилась на Тенерифе (Канарские острова, Испания).

Уехали за границу

"Вика и Слава проживают за границей: Слава на Тенерифе, а Вика — в Италии. Они там вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрел", — объяснил Морозов причины эмиграции артисток.

Иван Морозов, стилист
Звездный стилист Иван Морозов
Фото: YouTube

Он также раскрыл детали, наведываются ли звезды эстрады в Украину.

"У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А вот Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно из-за того, что имеет достаточно маленького ребенка", — отметил Иван.

Виктория Смеюха родила ребенка
Виктория Смеюха, по слухам, родила первенца в 2024 году
Фото: Instagram

Возвращение на сцену

Несмотря на выезд за границу и изменения в личной жизни, стилист не исключает возможности возвращения "НеАнгелов" на сцену: "Как только будет возможность сделать возвращение "НеАнгелов", они это сделают, потому что не потеряли популярности даже сегодня".

Кстати, слухи о рождении ребенка у Виктории Смеюхи появились в социальных сетях еще в апреле 2024 года. Сама певица до сих пор избегает комментариев по этому поводу. Сейчас она максимально избегает публичности.

Виктория Смеюха из группы "Не Ангелы
Виктория Смеюха избегает публичности
Фото: Instagram

