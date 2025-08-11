Що сталось зі співачками гурту "НеАнгели": відомий стиліст здивував зізнанням (фото)

Іван Морозов, близький друг співачок з гурту "НеАнгели", розповів про те, як склалася доля обох артисток. За його словами, учасниці дуету разом зі своїми дітьми проживають за кордоном.

Related video

Зірковий стиліст співпрацював з колективом впродовж восьми років. У розмові з YouTube-проєктом "Наодинці" він зізнався, що сталося з солістками колись популярного колективу.

За його словами, Вікторія Смеюха народила первістка та зараз виховує дитину в Італії, тоді як її колежанка Слава Камінська з власними дітьми оселилася на Тенерифе (Канарські острови, Іспанія).

Виїхали за кордон

"Віка та Слава проживають за кордоном: Слава на Тенерифе, а Віка — в Італії. Вони там вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріл", — пояснив Морозов причини еміграції артисток.

Зірковий стиліст Іван Морозов Фото: YouTube

Він також розкрив деталі, чи навідуються зірки естради в Україну.

"У Слави час від часу випадає можливість приїхати, бо тут її нерухомість та справи. А от Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно через те, що має достатньо маленьку дитину", — зазначив Іван.

Вікторія Смеюха, за чутками, народила первістка у 2024 році Фото: Instagram

Можливість повернення на сцену

Попри виїзд за кордон та зміни в особистому житті, стиліст не виключає можливості повернення "НеАнгелів" на сцену: "Щойно буде можливість зробити повернення "НеАнгелів", вони це зроблять, бо не втратили популярності навіть сьогодні".

До речі, чутки про народження дитини у Вікторії Смеюхи з'явилися в соціальних мережах ще у квітні 2024 року. Сама співачка дотепер уникає коментарів з цього приводу. Наразі вона максимально уникає публічності.

Вікторія Смеюха уникає публічності Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вікторія Сміюха тримає в секреті своє особисте життя, тому шанувальники навіть не здогадувалися, що співачка була вагітною.

Українська співачка Слава Камінська опублікувала фото з нібито експрезидентом-втікачем біля одного з барів на Канарських островах.

Крім того, ми повідомляли, що дует "НеАнгели" розпався після 15 років своєї діяльності.