"Не прощаємося": учасниця "НеАнгелів" заявила про розпад групи (відео)

Група "НеАнгели", яка існувала 15 років, відіграє прощальний концерт.

Популярний український дует "НеАнгели" розпадається після 15 років своєї діяльності.

Про це у своєму Instagram написала одна із солісток колективу Слава Камінська.

"У горі і в радості, на весіллях і розлученнях, в ейфорії і в ПМС. А, головне, під час двох вагітностей — ми завжди були разом. Це були прекрасні (але іноді такі ж важкі) 5475 днів. 15 років, 5 альбомів, понад 20 кліпів, купа номінацій і статуеток — усе на двох. "НеАнгели" — уже історія", — повідомила Слава.

За словами Камінської, причиною розпаду стало те, що солісткам дуету стало тісно на сцені, розповіла вона в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

Співачка зазначила, що тепер вони з Вікторією Смеюхою виступатимуть як сольні артистки.

"Не прощаємося", — додала Слава.

Вона також подякувала всім шанувальникам групи і продюсеру Юрію Нікітіну.

Крім того, "НеАнгели" ще планують відіграти прощальний концерт у березні.

Зазначимо, що група "НеАнгели" була створена 16 липня 2006 року. У 2016 році дует пройшов до півфіналу національного відбору пісенного конкурсу "Євробачення".